El artista fue invitado al programa ‘La tele letal’ para que contara su experiencia sobre el papel que hizo en la producción de RCN, en donde interpretó al mejor amigo de ‘Betty, la fea’.

Inicialmente, Mario Duarte contó que no quería aceptar el rol por cierto temor a compartir con estrellas de la actuación colombiana.

“Me llamaron, vi un poco de actores, gente del p… y me fui a la casa. Dije que me había dado timidez, pero me volvieron a llamar”, relató.

Y aclaró que Mario Rivero, director de la telenovela, lo convenció de medírsele al reto: “Él fue el que me encarretó en buscar ese personaje así”.

Y como se trataba de un papel gracioso, caricaturizado, indicó que debió inspirarse en varias personas para hacerlo: “Mi papá se ponía el pantalón así, tengo amigos que eran así, un hermano se ríe así”.

Lo particular fue que el público no sabía que detrás de Nicolás Mora estaba el cantante de la banda de rock ‘La Derecha’, motivo por el que el propio Mario Duarte aseguró haber estado en calma, hasta que lo descubrieron.

El actor y cantante manifestó que hoy en día no tiene la tranquilidad de antes porque aún es identificado por el gracioso papel, pese a que la producción televisiva se grabó en 2006.

“Todavía la gente en la calle me dice Nicolás”, expresó.

De hecho, culpó a un periodista, cuyo nombre no quiso mencionar, de haber perdido el aparente anonimato del que gozaba: “Nadie sabía que yo estaba haciendo el personaje y yo estaba fresco”.

“A los 3 meses, un ‘man’ de El Tiempo me boleteó y la vida me cambió mucho”, reconoció sin dar más detalles.

En video, las palabras de Mario Duarte (desde el minuto 39:55) :