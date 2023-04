En ‘La isla de los famosos’ hubo un emotivo momento porque Catalina Londoño por fin volvió a ver a su esposo y a su hija, aunque fue por una videollamada.

Aunque la pareja lleva más de nueve años juntos, muchas personas no sabían que ellos estaban juntos, pues no son muy mediáticos, aunque en sus redes sociales sí comparten muchas fotos juntos y, desde 2019, con Paulina, su hija.

Tiberio Cruz es uno de los hombres que encanta a las mujeres por su físico y por eso, a lo largo de su carrera en televisión, lo han tomado como un galán. Eso comenzó desde su participación en ‘Protagonistas de Novela’, programa en el que participó en 2002. De hecho, allí le fue infiel a su novia de aquel momento, la también actriz Mónica Layton.

En una charla con Diva Rebeca, él aclaró que si bien hubo una infidelidad que se vio en televisión, la relación ya estaba casi que acabada. “Fuimos novios cuando estudiábamos actuación, como por dos años. Pero cuando la vida empezó a cambiarnos y antes de entrar a ‘Protagonistas’ yo le dije como que no íbamos más. Yo no sentía lo mismo”, recordó.

Aunque al salir del programa fue muy duro para ella, la comprensión y buena comunicación que tenían les permitió seguir como amigos. Tanto así que con el pasar de los meses y años su relación continúo y Mónica terminó siendo la celestina de Tiberio Cruz. Esta es una foto de los tres.

Cómo se conocieron Catalina Londoño y Tiberio Cruz

‘Catú’ y Tiberio empezaron su relación gracias a que él fue el único hombre en una noche de chicas. Luego de que Mónica llegó de Estados Unidos se hospedó unas noches en su casa y en ese tiempo hubo un reencuentro al que asistió Catalina. Ese día eran siete mujeres y él el único hombre.

Aunque no hubo un coqueteó constante, sí había un gusto entre ellos dos que terminó en el inicio de una relación. La fecha exacta, contaron en Bravissimo, no la recuerdan, pero sí saben que todo empezó en una Semana Santa.

“Lo hablamos, pero no me hecho el cuento. Nunca me pidió que fuera su novia“, recordó ‘Catú’ en ese programa. De aquella semana santa ya pasaron casi diez años y ahora viven un idilio de amor.

Catalina Londoño y Tiberio Cruz: cómo fue la separación por ‘Survivor’

“Desde que nos conocimos hemos sido muy buen equipo y todo lo hago con ella”, dijo el actor colombiano que también pasó por el ejército.

Sin embargo, separarse por el programa fue algo difícil para ellos. Ella lo mostró en ‘Survivor’, pero él solo se lo dijo a ‘Buen día Colombia’. “No me imagine que me fuera a pegar tan duro. Pensé que iba a ser mas fácil. Estoy a cargo de todo, de mi hija, de la casa, de sus cosas, de sus empresas, y todo en poco tiempo. Entenderlo fue difícil. A veces me siento muy confundido, no sé qué hacer con las cosas de ella”, contó.

Sin embargo, como debe ser un buen esposo, Tiberio expresó que él fue uno de los que la motivó a vivir la experiencia en este ‘reality’. “Era un sueño que ella quería cumplir. Quería vivir la experiencia y trató de hacerlo en varios programas y no se le dio. La llamaron y le dije que era su sueño y había que cumplirlo”, contó.