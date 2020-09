View this post on Instagram

Hace un año estaba esperando a mi hija, estaba asustado, nervioso, con incertidumbre… hoy un año después siento que esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, no tengo palabras para describir lo que siento, es algo que viene de mis entrañas; el amor puro…le doy gracias a la vida, al universo, a Dios, a mi madre, a Catu, por regalarme esta bendición, este angelito. Mamá @catulondono