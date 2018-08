En entrevista con ‘Se dice de mí’, Tiberio relató lo difícil que fue para él llegar al régimen militar, contó que la rudeza y exigencia fueron tan fuertes que llegó adelgazar.

Agregó que la disciplina no fue lo más traumático, sino su llegada a San José del Guaviare para enfrentar la tristeza de la guerra.

“Después me mandan a la escuela militar, allí estuve un mes y después llegué a la 106 y ahí me dicen aliste los camuflados, aliste la ropa que se va a ir, pero no puede llevar ropa civil. Todos pensamos que era un simulacro. Nos montan a los camiones, con todo y me dan el lanza granadas de gases. Cuando entramos a Catam y nos bajan y hay un hércules, al aterrizar nos dicen estamos en San José del Guaviare”, contó Tiberio.