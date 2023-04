El pasado jueves 20 de abril, en el capítulo emitido por el Canal RCN de ‘Survivor, La isla de los famosos’, se vio la salida de Tania Valencia y muchos esperaban que contara detalles de lo que vivió allí. Tal como hizo Margarita Reyes, cuando salió por una lesión de rodilla después de competir por obligación.

Pues, la exparticipante del Concurso Nacional de Belleza por el Valle del Cauca no tuvo filtro para hablar de muchos temas; empezando por su intimidad, hasta llegar a lo que vivió con Camilo Pardo, conocido como ‘el Mago’ y quien también ha causado controversia por sus polémicos comentarios en su acto de comedia ‘Fucks news’.

En el programa ‘Buen día, Colombia’, horas después de ver su salida del ‘reality’, Tania apareció y deslumbró a todos, incluso la presentadora Violeta Bergonzi le pidió que mostrara su vestido y su belleza. “Te vas a dejar la chaqueta” dijo la presentadora, la respuesta fue: “Como quieran” y fue el anticipo de que iba a ser una entrevista picante.

Historia de Tania Valencia con ‘el Mago’ en ‘Survivor, La isla de los famosos’

La primera pregunta del presentador Andrés López fue directa: “¿Estás soltera?”, y ella habló sin problemas: “Estoy en celibato, de hecho. Lo empecé antes de entrar a la isla”. También aclaró que en esta edición del programa, supuestamente, no se presentaron situaciones de intimidad entre participantes: “Me parece muy curioso porque algunos exparticipantes de otras ediciones me han escrito y varios me han preguntado: -¿A ustedes no se les activó el lívido en la isla?”.

Después de esto, la invitada empezó a abrir su corazón y se refirió a la relación que tuvo con ‘el Mago’: “La persona en la que deposité mi confianza total, me estaba traicionando, era ‘el Mago’” y no dejó pasar la oportunidad para decir cómo se sintió al ver lo que decía este hombre ante las cámaras: “No hay que confiar tanto en las personas y no contar tus secretos o proyectos”.

Bergonzi, muy interesada en la historia, preguntó si “¿’el Mago’ le rompió el corazón a Tania?”. Fue la oportunidad para que la eliminada, de nuevo, mandará otro mensaje:

“Más que el corazón, fue un pacto de confianza, por la alianza que se hizo. Después de eso me di cuenta de que ese hombre mueve las alianzas como mejor le convenga. Uno ve el programa y piensa que si esa era su estrategia, este hombre le tiene miedo a su luz y a su brillo, no a su sombra”.

Lo llamativo es que, a pesar de sentirse traicionada, siempre elogió a su excompañero: “La luz puede sacar el amor de las personas”.

Cuando parecía que Tania Valencia iba a cambiar el tema, en el programa volvieron a insistir con el supuesto beso que quería darle al ‘Mago’, y ella dio a entender que había algo más: “Cuando terminamos la prueba, fui a abrazarlo y era un abrazo y un beso en la mejilla. Pero mis intenciones estaban muy claras, el abrazo y el beso eran porque me emocionaba su felicidad, sus victorias, me alegraba que él estuviera bien”.

Ante todo esto, el presentador Orlando Liñán volvió a buscar una respuesta de la eliminada de ‘Survivor’: “¿Existió un gusto por ‘el Mago’, aparte de una amistad?”, y empezó a confirmarse la sospecha con lo que dijo Tania: “Soy muy leal a lo que siento, cuando lo siento y con quien lo siento. En ese momento, me gustó ese ‘Mago’, cuando llegué y no fui bien recibida. Él era el único que no me tiraba, comenzó a defenderme”.

Ante la insistencia de las preguntas, del programa en el que está ausente Mauricio Vélez, Tania Valencia dijo que sí había algo especial con Camilo Pardo y que esa traición tampoco le ha molestado:

“Voy a dejar claro que sí me gustó y se lo dije de frente. Me gustó ese ‘Mago’… No sé si lo rehabilité depende de él [risas]. Le di mi voto de confianza, me gustó en ese momento y ahora no me molesta ver lo que decía ante la cámara, uno no sabía qué decía allá. No pasa nada, nada es personal y dije: -No era necesario que me mintieras, que me usaras-”.

Para cerrar la conversación, con mucho picante, Violeta Bergonzi hizo un comentario para referirse a si hubo intimidad, la misma que la entrevistada había negado el inicio de la entrevista: “Le entregaste la confianza, hubiera sido peor si le entregas la virtud, saliste bien librada”. Esta vez Tania Valencia no quiso contestar, tampoco aclaró cuando Liñán puso en duda si pasó algo más mientras estaban participando en ‘Survivor, La isla de los famosos’: “Es algo que no sabemos”.

Después no volvieron a tocar el tema y quedó abierta la interpretación de si hubo algo más en la isla y si actualmente hay algo entre ellos.