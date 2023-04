Aunque estaba muy cerca del final y pasó grandes pruebas, que la hacían ver como una competidora fuerte, Margarita Reyes sufrió una lesión muy delicada y tuvo que retirarse de ‘Survivor, La isla de los famosos’. En sus últimos momentos como participante, se vio el dolor intenso y las grandes dificultades para caminar debido al problema de rodilla.

Y ahora, pasados unos días de aquel capítulo de su salida, la actriz estuvo en ‘Buen día, Colombia’ para contar detalles de lo que pasó en ese momento y lo que está viviendo actualmente. Recordando que el programa se grabó hace varios meses, por eso se nota el cambio físico de lo que actualmente se ve en pantalla.

La lesión fue grave y tiene un contexto complicado, pero Reyes confesó que durante la prueba dijo que no podía competir, pero lo hizo obligada. Según ella, esa parte no salió en el programa y se sorprendió al ver que no salió lo que advirtió ya que muestra las razones de su salida.

Margarita Reyes contó las consecuencias de su lesión en ‘Survivor, La isla de los famosos’

Al entrar al set del programa matutino, Margarita tenía puesta una rodillera y no caminaba con normalidad, a pesar de que el accidente fue hace varios meses. Por eso, la primera pregunta fue enfocada a su estado de salud y ella no lo ocultó: “Recuperándome, mejorando, porque no ha sido fácil. Es una lesión que tiene que pasar tiempo para recuperarse. Fue en el ligamento cruzado [de la rodilla derecha]”.

Suena doloroso y es habitual que este tipo de lesiones se corrijan con operaciones en los deportistas, pero ella no ha pasado por el quirófano y aceptó dijo que se le dificulta hacer todo:

“No pude volver a entrenar, yo corría y no pude volver a correr, no volví a entrenar. Llevo, por lo menos, tres meses sin entrenar. No puedo bailar, no puedo hacer escenas de esfuerzo, no puedo girar, no puedo hacer nada”.

Incluso, su regreso al mundo de la actuación se ha afectado por cuenta de este problema, en la obra de teatro ‘El abrazo que no te di’ ha tenido que adaptar su vestuario y la forma de caminar: “Ponerme tacones, duele mucho. Hay momentos, en la obra de teatro, en los que me la tengo que quitar [la rodillera] y mis tacones son muy altos. Camino mal y me tocó meterle eso al personaje, hacerla patuleca”.

Margarita Reyes dice que la podrían operar

Margarita Reyes dice que los médicos dieron todo 2023 para recuperarse y no operar, si no evoluciona, tendrían que intervenir para corregir el problema de la rodilla derecha. En ese caso, serían más de cuatro meses de incapacidad: “Es horrible, estoy haciendo fisioterapia y vamos a empezar un tratamiento que puede ayudarme para no operar”.

Y después llegó la confesión sobre lo que dijo antes de la prueba, que no mostraron a los televidentes antes de su lesión:

“Lo dije muchas veces y ahí terminó de dañarse la rodilla, yo venía mal y decía que estaba mal. Es una cosa que no sale en el programa, yo levanto la mano y les digo que no puedo jugar. Vi los cojines en el mar y dije: -Yo no puedo jugar, estoy mal de la rodilla-. Me dijeron: -Te toca jugar, porque eres líder-. A mí me tocó jugar y fue muy extenuante”.

Lo más delicado es que la bogotana tuvo problemas en su rodilla desde los primeros días, pero decidió seguir hasta donde pudiera: “Cuando me tocaba jugar, no podía. Fue desde el tercer juego, fue mi primera lesión. Dos juegos después fue la segunda y en la tercera se me salió la rodilla”.

Las necesidades de competir por comida, a pesar de que las pruebas eran el lodo, con bastante movimiento, golpes frecuentes y grandes riesgos, llevaron a que Reyes siempre tuviera toda la actitud, dejando que la adrenalina superara al dolor. Así lo dijo en la entrevista en el Canal RCN, también contando que pasó por otros inconvenientes de salud:

“Estaba sufriendo mucho, la salud me jugó una mala pasada, mentalmente estaba feliz y amo este ‘reality’. La pasé increíble y lo volvería a repetir, pero mi salud me quebró emocional y mentalmente. Trataba de no quejarme para no molestar a mis compañeros, pero no aguanté más y pensé en renunciar al programa”, dijo con mucha sinceridad la actriz, que ahora lleva adelante un proceso de terapias, cuidado y mucha protección de su salud.

Margarita Reyes resalta que las consecuencias de la lesión han sido físicas y emocionales: “Me ha deprimido mucho el hecho de no volver a hacer deporte. Me ha dado muy duro y es la parte emocional y mental, porque es cuando uno medita, me ha afectado emocionalmente y he llorado”, pero confía en que no la tendrán que operar y todo volverá a ser como antes.