Los más recientes episodios del ‘reality’ del Canal RCN que le otorgará un premio de 500 millones al ganador, han estado llenos de estrategias cambiantes en las que varios concursantes pasaron a hacer objetivos para sus compañeros.

(Vea también: “Huelo a formol”: participante de ‘La isla de los famosos’ se olfateó complot para sacarlo)

En esta ocasión, en la que el pacto era ir por la cabeza de Tania Valencia, el juego dio un vuelco que terminó armando un carambolazo para que la eliminada fuera la controversial Lina Real.

Por qué se pelearon Eléider Álvarez y Juan del Mar en ‘La isla de los famosos’

Pero antes de la partida de la fisicoculturista, la votación había quedado 5-4 entre Tania y Juan del Mar. Sin embargo, la primera había ganado la salvación individual, mientras el segundo había recibido de Real un ídolo de inmunidad, que les terminó salvando la cabeza. Ante ese hecho, se debió hacer una segunda ronda de votación entre los demás participantes.

Allí, Lina Real recibió 5, votos mientras Margarita Reyes tuvo 4, razón por la que la campeona mundial de fisicoculturismo dijo adiós a la competencia. Pero la situación solo se calentó a la llegada de los participantes a la playa ‘Gaia’, pues Juan del Mar se apoderó del colchón inflable que había comprado Real hace unos días.

Lee También

Eso no le gustó para nada a Eléider Álvarez, quien refutó de inmediato a su compañero afirmando: “Ella me lo dejó a mí, me dijo quédate con mis cosas”.

El pegador le subió el tono al asunto y le respondió de inmediato preguntándole ella qué le había dicho. Después el cocinero lo desafió diciendo “¿cuál es tu problema, papito?”, a la vez que le manifestó: “Yo no como cuento”.

La pelea no pasó de un intercambio de palabras entre ambos, pero Álvarez comentó que no le gusta “la gente ventajosa”.

Camilo ‘El mago’ y Juan Palau comentaron ante las cámaras que entre los dos concursantes que querían heredar las posesiones de Real existe un continuo tire y afloje, pese a que hace poco tiempo eran amigos.