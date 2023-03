Valentina Taguado se convirtió en la nueva eliminada de ‘Survivor la isla de los famosos’, luego de recibir tres votos en contra en la tribu ‘Koi’; hecho que causó cierto tipo de molestia en Wilder Medina.

A raíz de ello, la ‘influencer’ fue entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, para hablar sobre su experiencia en el ‘reality’, teniendo en cuenta las condiciones a las que se tenía que enfrentar.

Valentina Taguado habló de su relación con Margarita Reyes

Justamente, fue en este espacio que Taguado habló de su relación con la actriz Margarita Reyes, ventilando algunos aspectos de la convivencia que no registraron las cámaras.

Y es que la mujer contó que Reyes tenía un “positivismo tóxico” que la hacía desconfiar de ella.

“En la vida real desconfío de alguien que 24/7 quiera mostrarme que está bien, porque es imposible estar bien 24/7. En esa situación tan densa, sentía en ‘Amazonas’ que ella entraba en un positivismo tóxico”, dijo.

Incluso, la creadora de contenido dio un ejemplo para retratar cómo era la convivencia con la artista en la Isla.

“Me estoy arrancando la piel porque me pica demasiado. [Y ella decía] No importa, estás sanando y es tu espíritu. Y uno como, sanando qué si me estoy arrancando la piel, déjame”, precisó.

Finalmente, Taguado contó una situación que evidenció que en algunos momentos no se soportaban. No obstante, señaló que Reyes “le cae muy bien”.

“En una prueba le dio agua a todos y yo me estaba muriendo. Fue como: ‘Bueno, tú, la última'”, indicó.

Y añadió: “Me cae muy bien, pero en el programa es otra cosa. Uno no está en la normalidad. Es un mundo aparte. La mentalidad, los comportamientos, hasta la forma de hablar es diferente. Es otra cosa”.

Otra de las anécdotas que contó sobre la actriz es que, en una oportunidad estaban las dos en la isla solas y que no le hablaba en absoluto, algo normal. Sin embargo, cuando llegaron las cámaras, Margarita Reyes sí le habló y le preguntaba por su condición de salud, pues Valentina tenía dolor en las piernas. En este caso, le pareció extraño que solo hasta que llegaron las cámaras fue que se interesó por ella.