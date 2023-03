Otra discusión se desató este martes en ‘Survivor’ entre dos de las participantes de la tribu Koi. Valentina Taguado —quien últimamente entabló conflictos con otros concursantes— alzó el tono de la voz con la actriz Catherine Mira por un golpe que al parecer existió sin intención.

Todo ocurrió durante el desarrollo de la prueba en la que las tribus Amazonas y Espartos demostraron su superioridad. El mal momento que atraviesa Koi quedó en evidencia en la poca comunicación que hubo en el reto de salvación, sobre todo entre las mujeres del equipo.

Mientras Amazonas y Espartos se encontraban en la parte final de la prueba, el equipo Koi luchaba por llegar con alguna esperanza de salvarse. En medio del afán, la actriz quiso remar más fuerte para lograr que la superficie en la que se movilizaban se moviera más rápido, pero infortunadamente terminó golpeando a Taguado.

‘Survivor’: choque entre Valentina Taguado y Catherine Mira

En ese momento, se desató una pequeña discusión entre ambas, quienes en anteriores capítulos ya habían tenido ciertos encontrones.

—Por favor, mira, me estás pegando. Te lo suplico, deja esa cosa— afirmó Taguado muy molesta.

—Oye, no me grites— contestó Mira en tono airado.

—No, pero es que me pegaste— replicó la creadora de contenido.

—¡No me grites, no me grites!— volvió a responder la actriz, a quien Taguado le arrebató el palo con el que estaba remando.

#SurvivorLaIsla 🔥 | https://t.co/m2aJU5SvVF | Nuevos conflictos en #SurvivorLaIsla durante la prueba de inmunidad😖. Si esta tribu llegase a perder, ¿ya saben quien regresara a casa🔥? Esta noche a las 8:00p.m. pic.twitter.com/yWGkX5VM48 — Canal RCN (@CanalRCN) March 1, 2023

Pese a los esfuerzos de Koi por pelear por un lugar de salvación, finalmente Amazonas ganó la prueba y Espartos quedó en segundo lugar.

Ahora, los integrantes de Koi tendrán que someterse nuevamente al concejo tribal, no sin antes batallar entre ellos en la inmunidad individual.

Acá, el momento del choque en el capítulo: