Dejando atrás la última eliminación, el episodio del cierre de semana parecía la apertura de una nueva etapa en la competencia, pero en lugar de eso quedó clara la fractura del equipo en apariencia más débil.

El exfutbolista y el músico ahora chocaron por la sospecha de una trampa en la prueba reciente, donde se pensó que Palau había conseguido romper las reglas para tratar de sacar ventaja, aunque finalmente no hubo consecuencias y todo quedó como si nada.

Sin embargo, Medina no se quedó callado al respecto y lo comentó con sus compañeros, Palau lo supo y justo cuando estaban al lado de los demás equipos le reclamó:

“‘Mostrico’, hay que coger las cosas con calma y hablarlo de frente. Maluco que se haya ido a decirle a todos, no me gustó y se lo digo de frente, se lo digo de pana porque nos llevamos bien”, le dijo, con tono todavía calmado.

Medina, que dijo ante las cámaras que su compañero debió reconocer que había conseguido sacar ventaja de manera ilegal, no se echó atrás y, por el contrario, le reclamó que “un líder tiene que ser con gallardía” y que “uno tiene que ser honesto”.

“Usted no me conoce, tramposo no soy”, contestaba el artista, empezando a subir el tono también, aunque después del intercambio fue él el que intentó bajarle el tono a todo, ¿sabiendo que había errado?

“Dejemos así, y somos un equipo. Yo sé lo que hice y usted sabe lo que cree que vio. No vamos a ponernos a pelear, que es lo que menos necesitamos en este momento”, pidió.

Sin embargo, después reconoció en privado que percibía otra cosa: “Me sentí humillado, pero ya pasó. Ese tema ya es de egos”.

Este es el video del tenso momento: