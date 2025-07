La reconocida cantautora colombiana Elsa y Elmar, nombre artístico de Elsa Margarita Carvajal, vivió un tenso momento durante su concierto en Bogotá el pasado 12 de julio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cuando se vio obligada a detener la presentación debido a fallas técnicas en el sistema de sonido.

(Vea también: Boletas falsas dejan a fans de Shakira en Cali sin concierto: “¿Dónde están los ladrones?”, se preguntan)

La artista, originaria de Bucaramanga y conocida por su estilo único que mezcla pop alternativo, synthpop y balada contemporánea, ofrecía una de las fechas más esperadas de su “Palacio Tour 2025”, gira que marca su regreso a los escenarios tras cancelar un show anterior en diciembre de 2024 por motivos personales. Sin embargo, lo que prometía ser una velada memorable en la capital colombiana se vio interrumpido por problemas técnicos que afectaron la experiencia tanto para la artista como para el público.

Durante la presentación, diversas fallas en el sonido comenzaron a hacerse evidentes, causando molestias en el equipo y en la propia cantante, quien no dudó en manifestar su inconformidad. En un momento de frustración, Elsa se dirigió directamente a los asistentes para explicar la situación y comunicar su decisión:

Lee También

“Esto es lo que va a pasar: me voy a ir, me voy a esconder. Van a arreglar esa mier.., por el amor a Dios”. Visiblemente molesta, la artista añadió: “Ahorita vuelvo a salir. Chao. Yo no voy a tener un mal ‘show’. Arreglen esa mierda”.