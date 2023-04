De la mujer que ganó el Concurso Nacional de Belleza hace casi 30 años aún queda mucho físicamente, aunque la experiencia de la vida la ha llevado por caminos a los que pocas personas le apuestan. Así se vía cuando ganó.

(Vea también: Carolina Gómez sacó sus tips secretos para lucir siempre joven y tener una piel perfecta)

La ex Señorita Colombia ha pasado por varios medios de comunicación hablando de lo que ha pasado por su vida en los últimos años, pues los focos de la televisión no han estado sobre ella desde hace mucho tiempo.

Según contó en ‘Buen día Colombia’, en esta etapa de su vida se ha dedicado a practicar las constalaciones familiares, una técnica terapéutica controvertida que se ha popularizado en el mundo y que es apoyada por algunos sicólogos y sicoterapeutas, aunque otros profesionales de la misma rama los consideran peligrosos.

En el programa del Canal RCN, Tatiana Castro —que en una oportunidad fue criticada por una comparación que hizo entre Colombia y Venezuela— contó que durante toda su vida sintió que podía comunicarse con ángeles, pero solo fue con el paso de los años que empezó a desarrollarlo. “Siempre tuve dones despiertos. (De niña) era una época en la que decir que uno recibía mensajes y que le susurraban los ángeles o los veía, pues era como raro. No se podía decir”.

Según contó, eso le “pasa todo el tiempo”. “Hoy en día, los dones se desataron de una manera (increíble). Puedo estar aquí y manejar dos realidades. El Arcangel Miguel me habla y la persona que está de frente también“, contó.

Lee También

En el programa también contó más detalles de lo que son las constelaciones familiares que ella practica y en la que guía a otras personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Edad de Tatiana Castro y qué pasó con su esposo

Según su perfil en el Concurso Nacional de la Belleza, ella nació el 18 de noviembre de 1973, así que en este 2023 llegará a los 50 años. Hace casi 29 años que representó a Colombia en el Miss Universo y hace un tiempo ella se puso el mismo vestido que usó cuando la coronaron.

En una entrevista con ‘La red’, Tatiana Castro contó qué pasó con su matrimonio y cómo fue que su vida cambió por completo.

“Yo me casé enamorada. Con un proyecto de vida de construir una familia. A pesar de haber sido muy exitosa decidí dedicarme a mi familia. Era mamá 100 % ni siquiera tenía niñera“, dijo en aquel momento.

(Vea también: Paola Turbay, de ‘Ana de nadie’, dice por qué no ganó Miss Universo y fue virreina)

El pastor Miguel Ángel Castellanos fue su esposo por 10 años y en 2015 se separaron. Cuando estaban casados, por acuerdo común, decidieron que Tatiana no iba a trabajar: su prioridad fue ser ama de casa. Sin embargo, cuando se separaron, llegó lo difícil.

“Fue lo más duro porque tuve que volverme a enfrentar al mundo. Yo decía ‘Fui Miss Colombia entonces me puedo conseguir al hombre que yo quiera. Me mantiene. Económicamente estoy bien, pero estoy sacrificando mi autoestima, mi seguridad como mujer’. Fue duro, pero dije no quiero eso”, contó.

Ahí empezó una carrera profesional en la que empezó a hablar de finanzas, un tema que la apasiona y que la llevó a escribir varios libros, dos de ellos Best Seller. Sin embargo, por querer abarcar más, en 2021 se destapó que ella estaba promocionando en Colombia las inversiones en Forex, que no estaban avaladas por las Superintendencia Financiera. Por esta razón, esta entidad le ordenó quitar cualquier promoción o publicidad de este tipo.

Aunque ahora habla poco de su vida privada, ella contó hace un tiempo cómo debería ser el hombre con el que ella se dé otra oportunidad en el amor.

“Tiene que ser un hombre que tenga la personalidad muy bien puesta porque apenas me vea trabajar, si es misógeno o acomplejado, claramente no me sirve. Porque ante la primera inseguridad va a ser un desastre. Un hombre con el que podamos hablar de lo espiritual, pero también de negocios, de inversiones. El que me quiera para lavar y planchar no le voy a servir”, dijo.

Estas son algunas fotos de cómo luce actualmente, pues cambió los tacones y los vestidos de lujo por un look mucho más formal:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatiana Castro (@tatianacastrooficial)