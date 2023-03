En la foto, Lincoln aparece con menos barba de la que se le había visto en recientes meses y esa pequeña renovación en su ‘look’ le ha significado más de 60 mil ‘likes’ en su cuenta de Instagram (@lincpal).

También decenas de comentarios e incluso el artista de producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’ decidió adelantarse a posibles preguntas por el cambio en su rostro y explicó que todo está relacionado con un ‘casting’.

“Les cuento que estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no”, fue lo primero que escribió el artista.

Lincoln Palomeque habla de trabajo que le negaron

El papá de los hijos de Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a día’ de la que se separó en 2022, quiso referirse un poco más a su fallida experiencia buscando un nuevo trabajo actoral, pero con una reflexión sobre esa situación laboral que afrontó y que no es la primera que enfrenta.

“No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender, ya después con los años aprende uno a tomar todo con tranquilidad; lo lindo es que siempre está la ilusión”, expresó el papá de Matías y Salvador Palomeque.

Asimismo, la celebridad aprovechó para mencionar que este tipo de momentos sí son realidades de la vida, pero, en ocasiones, la gente confunde lo que es cierto con una falsa realidad de las redes sociales, al punto que, por ejemplo, muchos idealizan las vidas de los famosos como perfectas, pero no son así.

“Estas cosas [como no ser aceptado en un trabajo] hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes. De lo que sí estoy seguro es que ustedes sí me hubieran escogido, ¿o no?”, puntualizó el hombre con el que ‘Caro’ Cruz intentó salvar su amor , y junto a la pregunta agregó algunas risas.

Cuántos años tiene Lincoln Palomeque

El actor que interpretó a Sánchez Godoy nació el 20 de marzo de 1977. Eso quiere decir que el de 2023 es su cumpleaños 46.

Algunos creen que la estrella de la actuación es de Bogotá, mientras otros piensa que es de Medellín o Cali; lo cierto es que su lugar de nacimiento fue Cúcuta.