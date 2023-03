La línea del tiempo la recordó Vinasco Ché en una entrevista con ‘Bravissimo’, en el segmento en el que dijo que empezó vendiendo comidas rápidas en Corferias, de Bogotá.

(Vea también: Hija de William Vinasco, clave en sus negocios; su camino fuera de radio es poco conocido)

“Me dieron un espacio en el ‘stand’ de Venezuela, para vender perros y hamburguesas, y yo, al mediodía, salía con un perro gigante provocando a la gente. Ahí empezaron los primeros ahorros para [luego] comprar una máquina de lavaseco”, dijo el reconocido narrador en la charla con Marcelo Cezán y Mónica Molano, presentadores del nombrado programa de Citytv.



Lo de la máquina lo mencionó porque lavar ropa fue su siguiente trabajo en sus inicios como emprendedor. “Con los ahorros de los perros, compré la máquina… y con la máquina, monté un lavaseco, primero en Chapinero, en Nicolás de Ferderman y en Unicentro”, relató en la misma entrevista.

“Y ahí fue empezando el emprendimiento que, con el paso del tiempo, terminó en la primera emisora”, agregó Vinasco en el formato de los fines de semana, donde el entrevistado también rememoró que fue taxista en dos ciudades de Colombia.

Lee También

William Vinasco manejó taxi entre Bogotá y Cali

Sucedió cuando ya trabajaba en emisoras, pero no era dueño de cadenas radiales, y en la época en que Bogotá no tenía las terminales de transporte como se conocen en la actualidad, explicó en su citado relato en televisión.

“No había terminal de buses y en la 17, abajo de la Décima, se reunían todas las flotas, Bolivariano, Expreso Palmira, Santas Fe, etc. Y yo salía después de leer el noticiero [La opinión], en una emisora que se llamaba Horizonte, y me iba con el taxi que me habían adjudicado. Yo abría la puerta del carro y decía, a las 10:30 que terminaba el noticiero: ‘Sale para Cali, para Cali… para Cali con puestos… Bogotá-Plaza de Caicedo, Bogotá-Plaza de Caicedo’, y me iba para Cali con mi pasajero al lado y tres atrás. Y en Cali hacía lo mismo: ‘Sale para Bogotá, Bogotá’”, narró William en City, como se puede escuchar en el siguiente video del programa.

De qué emisoras es dueño William Vinasco

“Vinasco es dueño de una red de emisoras Radiopolis, de la que hacen parte Candela Estéreo, Vibra y Toca Estéreo”, afirmó El Heraldo en 2023, cuando se abrieron ofertas de empleo para trabajar en uno de los negocios de William.

En su artículo, el medio de la costa también aseguró que el comentarista de Candela tiene, en la actualidad, negocios ligados a la gastronomía: “[Es propietario de] varios restaurantes”, afirmó.

Santa Costilla, es uno de esos negociazos de Vinasco, y entre los que también aparecen Briceño 18 campo de golf y bares como McCarthys y Rosarito.