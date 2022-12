‘Caro’ Cruz —que ya había dicho que la ruptura se dio porque lo que sentían “se transformó”— contó en 15 Minutos cómo es su relación actual con Lincoln, después de insistir que se dejaron porque eran dos almas que ya no se conectaban.

“Carolina asegura que existe un gran respeto, camaradería y amor, pero como a muchas parejas les pasa, la chispa se perdió”, publicó la citada revista en su edición impresa 167.

(Vea también: Famosos colombianos que se separaron en 2022, luego de más de 10 años de relación)

Pese a esa chispa perdida, la presentadora de ‘Día a día’ también reconoció en su declaración que, junto al papá de sus hijos, Matías y Salvador, intentaron salvar su matrimonio (aunque no estaban casados, llevaban años viviendo juntos), pero no fue posible.

“Nosotros quisimos intentarlo y que todo estuviera bien, pero por los dos y por nuestros hijos, que al final son quienes más nos deben importar, teníamos que aceptar que se llegó ese momento en que las almas ya no se conectaban”, señaló la exreina, antes de que la relacionaran con un empresario que fue profesor de famosa universidad, en el nombrado medio.

Lee También

Después de esas frases, igualmente, la estrella de la presentación explicó si la decisión de terminar fue de ella o conjunta. “Así que un día le dije [a Lincoln]: ‘Sabes qué esto no depende de nosotros’, entonces tomamos la decisión”, confirmó la famosa colombiana, publicó literalmente el medio.

¿Carolina Cruz va a volver con Lincoln Palomeque?

Lo expresado por la celebridad vallecaucana en la revista coincidió con lo que manifestó en un video con Eva Rey. En la grabación afirmó (desde el minuto 2:24) que no extraña a su ex y negó que se hayan buscado; además, dio a entender que no cree que vayan a volver, como sí pasó en su primera ruptura.

“Noooo… no, no, no. Ni hemos, ni va a pasar”, contestó ‘Caro’ Cruz, con risas al final, cuando la periodista española le preguntó: “¿Mejor dicho, no hemos [han] ‘cangrejeado’?”.

La extranjera no quedó tan convencida, por lo que le contrapreguntó a su colega: “¿Y no ha habido un momento donde alguno de los dos cayera como en debilidad y dijera: ‘Por qué no lo volvemos a intentar’?”. “No, ninguno de los dos”, puntualizó Carolina en la charla en la que también detalló cómo le gustaría que sea la nueva novia de Lincoln.