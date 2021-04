green

Llevaban siete años de relación cuando, según la misma celebridad de Caracol, a ella “le dio como una chiripiorca” y le pidió un tiempo.

“Dicen que los siete años de la relación, los 14, los 21 y los 28 tienen algo, no sé si sea verdad, pero me pasó. […] Yo quise estar sola”, aseguró la exreina del Valle del Cauca, en una entrevista con Juan Diego Alvira.

Así pasaron dos o tres meses en los que la expresentadora de RCN (aquí la razón de su salida de ese canal) no tuvo nada con el hoy papá de sus hijos, Matías y Salvador Palomeque, recordó en la conversación.

Ya después volvieron y esa pausa fortaleció su relación, sintió ella. No obstante, en ese tiempo distanciados no la pasaron tan bien, sobre todo por un chisme en un medio, que indicaba que la famosa había dejado a Lincoln Palomeque, que para ese momento estaba fuera del país, por su ex Daniel Arenas, también actor y exprotagonista de novela.

(Vea también: Carolina Cruz aclara si mantenía a su ex Daniel Arenas y hoy a Lincoln Palomeque)

¿Carolina Cruz volvió con Daniel Arenas?

El rumor sigue teniendo eco en la actualidad, tanto que, este mes, Juan Diego Alvira le preguntó directamente a la presentadora, que negó todo y dio una explicación más amplia de lo que pasó hace años.

“Lo más loco, para ser tan de malas Lincoln, es que en esa época hubo un concierto de Carlos Vives y Daniel estaba aquí en Bogotá y me dijo: ‘Caro, yo voy para el concierto, no tengo parche’; y yo le respondí: ‘Fresco, Dani, que yo voy con unos amigos, parchate con nosotros’”, recordó la famosa, en algunas partes con acento caleño, y continuó:

“Entonces, Dani se parchó con nosotros y de ahí salió el chisme, que yo había vuelto con Daniel… Y yo: ‘¿Pero qué es esto? No lo pueden ver a uno… O sea, uno puede ser amigo del exnovio, ¿quién dijo que uno tiene que terminar peleado con todo el mundo?’. Nos tomaron foto; el pobre Lincoln, por allá en México, empeliculado. ¡No, no, no, eso fue…!”.

En la actualidad, como se mencionó, la ex Señorita Valle sigue con el actor de ‘Café’ (que, afirma ella, a veces le recuerda con gracia este episodio), mientras que con Daniel Arenas —quien dicen tuvo rivalidad con Julián Román en ‘Los Reyes’— mantiene una linda amistad.

¿Por qué Carolina Cruz terminó con Lincoln Palomeque?

Ella resumió todo en que fue por decisión suya, por una “chiripiorca”, pero en sus declaraciones también sugirió que la distancia influyó un poco.

“Tuvimos también un tema en la relación, un poco complejo, porque Lincoln estaba mucho tiempo fuera del país grabando y yo creo que eso enfrió un poquito la relación. Estuvimos separados unos meses, ya después volvimos con toda y ahí fue cuando empezamos el proceso de buscar familia, a pensar en el tema de los hijos, y se fortaleció mucho más la relación”, expresó la presentadora de Caracol.

Lo dicho por la celebridad se puede escuchar desde el minuto 1:05 de este video de ‘En la mira con Alvira’, espacio en el que también habló de negocio de comida que tuvo en el colegio: