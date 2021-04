green

Justo ahí es donde está la similitud entre la presentadora vallecaucana de ‘Día a día’, de Caracol, y el cantante antioqueño de ‘7 días en Jamaica’.

Los dos, en diversas publicaciones, han mostrado que son personas que se han rebuscado la plata desde muy jóvenes e incluso llegaron a tener la misma forma de ganar dinero, cuando estaba en el colegio.

Carolina Cruz y Maluma tuvieron el mismo negocio

La conductora de televisión aseguró en una charla con Juan Diego Alvira (donde también habló de su supuesta pelea con Laura Acuña en RCN) que siempre ha sido una mujer independiente, tanto que cuando todavía estaba en el colegio prefería vender cosas que pedirle dinero a su papá, Iván Cruz.

Eso también fue lo que la llevó, en su juventud, a ser modelo en desfiles de centros comerciales en Cali.

“Yo empecé a hacer los desfiles por ganarme una plata, porque como siempre era tan independiente, a mí me daba pereza tener que pedirle plata a mi papá para comprarme algo… Yo vendía de todo en el colegio, hacía sándwiches, hacía chocolates, hacía brownies y me rebuscaba la plata”, le contó la presentadora al periodista de Noticias Caracol.

Algo similar pasó con Maluma (cuyo nombre real es Juan Luis Londoño), pues también vendió sándwiches en el colegio, pero a diferencia de Carolina Cruz no lo hizo por independencia económica, sino por una difícil situación que atravesaban en su hogar.

Eso ocurrió cuando sus papás se separaron y el cantante quiso ayudar a su mamá, Marlli Arias, que antes no había trabajado, sino que se encargaba de sus hijos, porque el padre de Maluma, Luis Londoño, tenía buenos trabajos y se encargaba de los gastos de la casa.

“La situación económica de la familia se va al piso […y], a pesar de estar muy joven, le digo a mi mamá que vamos a buscar una manera de salir adelante, que no nos podíamos hundir en un problema familiar. Ahí es donde yo le digo a ella que, con la poca plata que tenía en el bolsillo, me diera para hacer sándwiches y yo venderlos en el colegio”, confesó el artista de ‘Hawái’, que ya fue vacunado contra la COVID-19, en su documental ‘Lo que era, lo que soy, lo que seré’.

Ahí, además, se supo que su negocio incluyó dulces y hasta reveló (en dólares) que este terminó dejándole buenas ganancias. Su mamá igualmente se refirió al tema, de forma muy emotiva.

“Juan Luis me ayudaba, se iba pa’ El Hueco y compraba bolsas de dulces… [pausa y se le corta la voz] Y la plata que hacía me la daba y me decía: ‘Mami, esto es para que compres la leche o lo que necesites para mañana […] Con esto me compras para hacer más sándwiches y lo otro es para lo que necesites, a mí no me des nada’. Fue un apoyo, que yo decía: ‘Mi niño tan chiquito y es el que me da pa’ un desayuno o pa’ un almuerzo’”, expresó la madre del cantante, en algunas partes llorando.

Lo relatado por Carolina Cruz y Maluma se puede escuchar en los siguientes videos de Instagram y YouTube. El primero es el del artista paisa y la historia comienza desde el minuto 13.