En la charla, la exreina del Valle del Cauca no solo se refirió a sus intervenciones quirúrgicas, también a otros mitos y rumores que hay sobre su vida, entre ellos que mantenía a su exnovio Daniel Arenas y ahora a su actual pareja, Lincoln Palomeque.

Igualmente, habló de otras especulaciones alrededor de su vida laboral, por ejemplo, si por culpa de Laura Acuña fue que salió de Canal RCN, de si siempre quiso ser reina, modelo y presentadora, y si tuvo un negocio de venta de sándwiches como el de Maluma, entre otros temas.

¿Cuántas cirugías tiene Carolina Cruz?

La famosa le aseguró a Juan Diego Alvira que solo tiene seis operaciones y que la de la nariz no fue estética.

Asimismo, la presentadora señaló que la mayoría de sus intervenciones, cuatro, han sido en el busto, algunas porque deseaba mejorarlo y otras fueron por salud. Al respecto, también recordó que una de esas cirugías fue la que le criticaron en el Reinado Nacional, en el que quedó de virreina; esos comentarios la traumatizaron y la llevaron de nuevo al quirófano.

“Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes”, dijo la celebridad, y continuó:

“Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas [y colocarme otras], y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”.

La declaración completa de Carolina Cruz sobre sus cirugías se puede escuchar desde el minuto 8:24 de esta grabación del programa ‘En la mira con Alvira’ del presentador de Noticias Caracol: