“[Caracol Televisión] Le había ofrecido [a Laura Acuña] ser el reemplazo de Carolina Cruz”, afirmó el llamado ‘Gordo’ Ariel en ‘Lo sé todo’, esta semana.

El famoso del programa de Canal 1 aseguró que, según le contaron, todo empezó cuando la santandereana dejó RCN y Caracol quiso “reclutarla como talento de su canal”.

(Vea también: Carolina Cruz aclara si mantenía a su ex Daniel Arenas y hoy a Lincoln Palomeque)

Por eso, no solo le ofreció el cargo de la exreina del Valle del Cauca, mientras pasa su licencia de maternidad, sino que le hizo “varias propuestas”.

El nombrado presentador, con la ayuda de sus compañeras de set ‘Mafe’ Romero y Alejandra Serje, aseveró que la extrabajadora de RCN no aceptó estar en ‘Día a día’.

“Laura dijo: ‘No, cómo voy a reemplazar a Carolina. No, no quiero ser el reemplazo de Carolina. No, no, no, no”, expreso ‘Mafe’, actuando la supuesta reacción de Acuña, mientras Alejandra añadió: “Además que era una licencia de maternidad”.