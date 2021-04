green

En octubre de de 2020, la modelo fue acusada de integrar una banda que vendía drogas y de utilizar sus redes sociales para incitar a las personas a comprar diferentes productos comestibles que “contenían cannabis”, según los argumentos de la Fiscalía en su momento.

Luego de algunas semanas, un juez decidió dictarle medida de aseguramiento intramural, y por eso Angélica Hernández pasó seis meses en prisión, hasta finales de marzo pasado cuando recuperó su libertad, ya con 31 semanas de gestación de Thiago.

Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue mucho más difícil porque tuvo varios problemas de salud, como contó en una conversación con ‘Lo sé todo’.

La modelo confesó que tener otro hijo no estaba entre sus planes porque tiene dos niños “ya grandecitos”, de 13 y 12 años, y que se enteró de su embarazo apenas 8 días antes de que la enviaran a la cárcel. Además, que al principio las autoridades no le creyeron: “Me tocó ir al médico para demostrar, porque yo ni siquiera me había hecho una ecografía, solo una prueba casera”.

Lo que no esperaba es que su salud se complicara estando en prisión y todo comenzó cuando el 23 de noviembre se puso “muy mal” y dio positivo en la prueba de coronavirus.

Pasaron algunas semanas y su situación empeoró, según le relató al programa:

“El 14 o 15 de diciembre me agarro un cólico… me llevaron a la clínica, pero me retornaron nuevamente al calabozo pese a que estaba mal y me decían que podía ser normal. Luego me llevaron a un hospital de tercer nivel y fue ahí cuando notaron que, lo que inicialmente era un quiste, ya era un tumor. Me sacaron una pelota”.

En la entrevista, Angélica Hernández dio más detalles de esa cirugía que le practicaron en el mes de enero: “Me hicieron una cesárea. Tenía como 19 semanas de embarazo. Por un ladito del bebé pasaron y limpiaron; había mucho riesgo de perder el bebé”.

Debido a eso, continuó, tuvo que aumentar sus cuidados y estuvo un mes hospitalizada; aunque afirma que las cosas no mejoraron pues se afectó su salud mental:

“Tuve cuadro depresivo clínico. Estuve acompañada por psiquiatra y medicada, porque es muy fuerte. No solamente el tema jurídico sino que se me mezcló el tema de la salud, el riesgo del bebé, lejos de mi familia, justo diciembre; yo pensé que no iba a poder y dije: ‘Me quiero morir'”.

Sin embargo, asegura que el bebé que está gestando la ayudó y que optó por técnicas como la meditación, que combinó con la oración y la lectura. Dice que gracias a eso logró reponerse y tomar fuerza por la familia que la esperaba fuera de la cárcel.

Sobre sus hijos y su esposo, le contó al programa que los pudo ver mientras estuvo en el hospital porque los médicos le dieron el permiso para ayudarla a superar la depresión.

En cuanto al proceso jurídico, al que continúa vinculada, detalló que continúa activo, pues “es súper largo y lo dilatan mucho”, pero esta desde su casa trabajando con los abogados “esperando que se solucionen las cosas positivamente para todos”.

Angélica Hernández participó en la versión ‘Súper regiones’ de ‘El Desafío‘ de Caracol Televisión, que se llevó a cabo en 2016, y presentó Margarita Rosa de Francisco.

Luego de toda su situación, espera volver a su contenido en OnlyFans que ya promociona en su Instagram. Estas son algunas de sus publicaciones en esa red social:

