La modelo indicó en la revista impresa que en el pasado no estaba preparada para hablar del tema, pero lo hizo, y por eso, en sus palabras: “A ‘Suso’ le respondí: ‘Soy cien por ciento mujer’, cuando le preguntó por la reasignación, mientras a Laura Tobón le dijo que sí tenía el órgano femenino.

Ahora manifiesta que sí está segura para referirse al asunto con la verdad y, como sabe que hay muchos convencidos de que se hizo la cirugía de reasignación, prefirió confesarse en la publicación, de la siguiente forma:

“Hay mucha gente que está pensando que yo me operé por lo que dije en televisión y en redes, eso me carga mucho y quiero ser honesta. Antes no estaba preparada y no debí haber hablado del tema. […] ¡No estoy operada! Hoy me siento libre de poder decírselos. ¡No tengo reasignación de género!”.