El rumor más reciente y que ha cogido fuerza es que el cantante de música “sería intervenido quirúrgicamente del páncreas”.

Ante eso, El Pilón habló con el mánager del artista, José ‘Mono’ Romero, que aseguró que eso no era verdad, que Jorge Oñate no iba a ser operado de urgencia.

Pese a eso, el representante tampoco descartó la posibilidad de que en los próximos días haya alguna decisión diferente, sobre una cirugía, por parte de los médicos que están atendiendo al intérprete de ‘No comprendí tu amor’.

“Que va a ser intervenido quirúrgicamente eso no lo sabemos, eso solo lo saben los médicos; ellos están examinando. Al parecer, ya no lo van intervenir, las complicaciones que está presentando ahora es por una fiebre, pero no es cierto como lo están publicando”, explicó el mánager de Oñate a dicho portal.