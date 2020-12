El experto, que aclaró si a la exprotagonista se le dañó toda su cirugía debido a los múltiples descuidos que tuvo en el postoperatorio, comentó en unas grabaciones que no fue en manos de él que murió la empresaria y modelo Joselyn Cano.

Carlos Ramos, que le hizo retoque abdominal a ex de ‘la Liendra’, aseguró que el incidente le pudo haber pasado a él o a cualquier cirujano, pues es un riesgo que se corre en los quirófanos y este siempre se debe contemplar.

Además, el especialista aprovechó para mostrar su desaprovación ante comentario de un colega que aseguró que si se hubiese operado con él no habría pasado esta tragedia, que dejó sin vida a la modelo conocida como ‘Kim Kardashian mexicana’, quien habría muerto en Colombia el 7 de diciembre.

“A cualquier médico se le puede morir un paciente y no quiere decir que sea un mal cirujano. Mis condolencias a los familiares y al colega que le sucedió, se debe estar sintiendo horrible”, añadió el también conocido como el ‘cirujano de las Barbies’, y concluyó su declaración reiterando su idea principal:

“A mí no se me murió esta paciente, pero me pudo haber pasado”.