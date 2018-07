La exclusividad emocional y sexual es algo que rige a la mayoría de sociedades, pues existe la creencia de que es la única forma “correcta” de amar. Incluso, en muchas ocasiones es mejor ser infiel que contemplar la idea de vivir el amor abiertamente.

Pero son precisamente la confianza y los acuerdos los que rigen estas relaciones para que sean exitosas, ¿por qué? Porque cada una de ellas es consensuada y posee ciertas libertades.

A partir de esas etiquetas sociales, Elsy Reyes, experta en relaciones de pareja y sexualidad, quiso explicar sus ventajas y diferencias.

Parejas con relaciones abiertas

Cada uno de los integrantes tiene la libertad de tener sexo con alguien más (solo sexo), y una vez acepta este hecho no tiene derecho a hacer reclamaciones, a menos de que la persona rompa alguna norma ya estipulada.

Las normas van desde no tener sexo con ciertas personas, no en la misma casa o ciertos lugares que sean exclusivos. Además, hay quienes prefieren que el sexo no se repita más de dos veces para que no se creen lazos afectivos, porque si esto ocurre empieza el poliamor.

Poliamor

En el camino las personas entienden que pueden amar a más de una persona a la vez, aquí los sentimientos y el sexo sí van de la mano. Sin embargo, de la pareja principal se pueden desprender ciertas jerarquías, por lo que se tendrá que hablar de los roles de cada uno.

Aunque sean varios en medio de la relación, eso no quiere decir que le pueden ser infieles a su círculo amoroso, allí también se establecen normas y todo debe ser consentido.

Cuando se habla de poliamor, se habla de una relación de más de dos personas, es decir, todos interactúan entre sí y no hay problemas con preferencias sexuales.

Swinger

Es una de las más sencillas de entender, su base es el sexo. Las parejas salen a fiestas para que cada uno pueda tener un encuentro ocasional con un externo, sin incluir sentimientos, ni sobrepasar la barrera de lo físico.

La pareja acepta en su totalidad el encuentro erótico y sexual, pero una vez se cierra el telón ellos siguen con su vida normalmente.