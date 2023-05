Diomedes Díaz nació el domingo 26 de mayo de 1957 en San Juan del César y a 66 años de ese día siguen saliendo noticias, novedades, testimonios y todo tipo de situaciones alrededor de este gran representante del vallenato. Pero el nombre de Elver Díaz ha estado en las noticias recientemente, por un lanzamiento musical y lo que contó de una canción que lo ha puesto a vivir.

Se trata de ‘Los recuerdos de ella’, también conocida como ‘La tiendecita’, que en su letra cuenta la historia de un hombre que toma cerveza para olvidar una mujer y decide montar su propia tienda y la llama con el nombre oficial de la canción. Esto, para justificar que es por el amor y recuerdos de esa mujer que toma.

Pues, según la historia, esto viene de un hecho real y el mismo Elver fe el que le dio la idea a Diomedes. En busca de su habitual cerveza diaria, salió el comentario de tener una tienda propia, que se hizo realidad en la casa de la mamá del cantante y que también fue bautizada ‘Los recuerdos’ de ella. Así lo relató el hermano del recordado artista al diario El Heraldo.

Historia de ‘Los recuerdos de ella’ o ‘La tiendecita’, de Diomedes Díaz

Según dijo Elver, Diomedes vivía cerca de la casa de su mamá y por el calor de la zona, después de caminar por las calles de Valledupar, llegaba a pedirle que le trajera una cerveza y él iba por un par de botellas y se quedaba con lo que sobraba de la compra: “Venía caminando y con todas las ganas de beber. Enseguida, me tocaba la puerta de la habitación y me hacía levantar mandándome a comprar cervezas. En cada viaje a la tienda, que estaba ubicada a pocas cuadras, compraba dos cervezas y me quedaba con el vuelto”.

Pues, como era una tradición y no solo hacía un viaje al día, el hermano de ‘El Cacique de La Junta’ salió con esta ocurrencia:

“Riéndome, le dije que pusiera una tienda en la casa. Que se podía tomar las cervezas bien frías recién sacadas de la nevera y no tener que estar yendo cada rato a la tienda”.

Aunque pareció una broma de momento, el propio Diomedes Díaz se encargó de sacar la canción entre cerveza y cerveza, al poco tiempo de haber salido el comentario. Obviamente, salió con el nombre ‘Los recuerdos de ella’, pero el público quedó con que en el inicio dice ‘la tiendecita’ y así se fue dando el cambio de nombre. Y es que, la vida de este artista ha servido para cambiar muchas cosas y sus seguidores así lo han asumido.

El cantante se la dio como regalo a su hermano, porque le dio la idea, también por los constantes viajes a comprar esas cervezas. Por lo menos, así lo dijo Elver al mencionado diario: “después de hacer la canción, me la cantó en su totalidad, me abrazó y me dijo que la canción era mía, porque yo le había dado la idea principal. Inicialmente, no dimensioné lo que eso significaba, pero al grabarla comenzó a sonar por todas partes y las primeras regalías fueron de 400.000 pesos”.

‘La tiendecita’ sí existió, pero quebró

Entre risas y anécdotas de lo vivido entre Elver y Diomedes, se conoció que este lugar sí existió y que la encargada de atenderla era la madre del artista. Pero no duró mucho, ya que ella no era capaz de cobrar a todos los conocidos y poco a poco se apagó esta idea de negocio:

“La tienda fue una realidad y mi mamá le puso por nombre ‘Los recuerdos de ella’, pero duró menos de dos años. Quebró por mucho ‘fiao’…”.

Obviamente, esta queda entre las muchas historias que rodean la carrera musical del cantante, que murió el 22 de diciembre de 2013, a sus 56 años. Y si no fuera porque lo cuenta uno de los protagonistas, quedaría en el aire si fue otra de las tantas historias sin comprobar.

El hermano músico de Diomedes Díaz siguió ganando con su regalo

Aunque Elver se ha dedicado a la música, incluso hizo un lanzamiento el pasado 17 de mayo y se promocionó por las redes oficiales que se manejaban cuando ‘El Cacique de La Junta’ estaba vivo, no ha tenido mucho éxito. Tanto así que ha tenido muchas canciones grabadas y no ha ganado tanto como con las regalías de la canción de su hermano.

Así lo asegura El Heraldo en esta misma nota: “A Elver Díaz le han grabado 60 canciones y ninguna supera en el pago de regalías a la que le regaló su hermano”.

Lo nuevo de Elver Díaz el hermano del Cacique. pic.twitter.com/dl5lopFeuU — Diomedes Díaz (@DiomedesDiaz) May 17, 2023

Esta creación de ‘Yome’ y ‘Evi’, como se llamaban entre ellos, trascendió el mundo de la música y se convirtió en una comedia musical. Esto lo hizo posible la dirección de Víctor Hugo Ruiz y la actuación de Éibar Castillo, llevando a los escenarios lo que nació con unos mandados por cereza, una tienda quebrada y el ingenio de Diomedes Díaz.