El próximo Festival de la Leyenda Vallenata serviría de antesala para lanzar un documental sobre la vida de Diomedes Díaz y demás integrantes de esta dinastía contada por Elvira Antonia Maestre Hinojosa, mejor conocida como ‘Mamá Vila’, la mujer que trajo al mundo al artista más representativo del folclor vallenato.

Según contó a EL PILÓN Elver Díaz, hermano de ‘El Cacique’, ‘Mamá Vila’, a sus 85 años mantiene una mente lúcida e ideal para contarle a los amantes de la música vallenata, en varios episodios, aspectos inéditos sobre la crianza de ‘El Cacique’, sus hermanos y demás integrantes de esta familia de músicos.

“Queremos hacer un documental donde se narre todo de nosotros, como fue nuestro crecimiento, porque es verdad que es valioso ya que las palabras de ‘Mama Vila’ están basadas en verdades”, explicó Elver.

Aunque todavía no se conocen mayores detalles del proyecto fílmico, Díaz adelantó que la idea es preparar para la época del Festival Vallenato un documental en video, un libro y “otras cosas”.

“Nos estamos rodeando de gente que sabe de eso, ‘Mama Vila’ significa folclor, no se necesita ser fanático de Diomedes, porque Mama Vila tiene como hablar de Alfredo Gutiérrez, de Jorge Oñate, de Luis Enrique Martinez, porque vivió ese momento, de muchas cosas, tenemos que lograr que una persona como ella, folclorista, que está lúcida y todavía puede hablar de cosas que están basadas en la verdad, estoy dedicado a eso y sé que lo vamos a lograr”, puntualizó.

Finalmente, Elver Díaz aprovechó para hacerle un llamado a las autoridades con el fin que ubiquen reguladores de velocidad en inmediaciones de la vivienda de la progenitora de Diomedes ya que hace varias semanas un accidente pudo ocasionar una tragedia frente a la misma. “Si hubiera gente afuera hubiera sucedido algo lamentable y tenemos que prevenir”, señaló Díaz.

A nueve años de su muerte, Diomedes Díaz sigue vivo entre sus seguidores y amantes de la música vallenata en general.

Es por ello que este 22 de diciembre, familiares y amigos de ‘El Cacique de la Junta’ desean celebrar por lo alto esta fecha que ya quedó inscrita en el calendario anual y que marca la agenda de fanáticos y medios de comunicación.

En esta oportunidad, a la ya tradicional serenata con mariachis, se sumará el canto de otros representantes de la familia Díaz quienes ofrendarán con su voz un homenaje al considerado artista más grande del folclor.

Así lo confirmaron Elver Díaz y Joaquín Guillén, hermano y amigo de Diomedes Díaz, respectivamente, quienes quieren convocar a cerca de 500 personas en el cementerio Jardines del Eccehomo, donde reposan los restos del cantautor nacido en La Junta, La Guajira.

“Queremos hacer algo diferente, si Dios quiere lo vamos a lograr, con todo respeto y cariño, desde ya estamos notificando a todos los diomedistas que vamos a la tumba para seguir recordando a nuestro Cacique y eso nos hace sentir que sigue vivo”, dijo Elver Díaz en diálogo con EL PILÓN.

La programación en honor a Diomedes iniciará a las 4 de la mañana con fuegos pirotécnicos a cargo del ‘Nene Moto’; a las 7 a.m. se realizará una ofrenda floral en la tumba ordenada por su hijo Rafael Santos; a las 9 a.m. se realizará una misa en el camposanto; a las 10 a.m. será la presentación con mariachis y posterior a ello cantarán: Luis Ángel Díaz (hijo), Vallero Díaz (sobrino) y Elver Díaz (hermano).

“Queremos cantarles como una o dos horas, esta vez vamos a llevar bajos, guitarra, un sonido que tenga un poco más de fuerza, porque queremos convocar siquiera unas 500 personas para que los diomedistas canten con nosotros”, dijo Elver.

Para Elver el orgullo y la nostalgia se entremezclan cada aniversario del ‘Cacique’ ya que su música suena todavía como si nunca se hubiera ido.

“Gracias a Dios, nosotros como familia, nos da nostalgia pero a la vez orgullo y regocijo de ver que Diomedes no ha muerto, con todo respeto es el artista que más suena todavía, nos hace sentir que nuestro Cacique sigue vivo”, puntualizó.

POR JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ / EL PILÓN