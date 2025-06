La presentadora e influenciadora Karen Sevillano, reconocida por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia‘ y actual conductora del ‘After Show‘ del ‘reality’ en el Canal RCN junto a Vicky Berrío, habló sin filtros sobre un tema que genera constantes preguntas entre sus seguidores: la posibilidad de convertirse en madre.



Desde que su amiga cercana, Natalia Segura, conocida como ‘la Segura‘, anunció el nacimiento de su primer hijo, Luca Baladán, fruto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán, se ha desatado una ola de comentarios en redes sociales que le exigen a Sevillano seguir ese mismo camino.

Esta presión ha ido en aumento y se ha convertido en un tema recurrente en la vida de la presentadora, especialmente a través de sus redes, donde sus seguidores no paran de preguntarle cuándo tendrá hijos con su pareja, Neider García.

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Karen abordó de frente esta situación, revelando que recibe diariamente decenas de comentarios al respecto.

“A mí por ahí unas 50 personas en el día, en persona, me preguntan que para cuándo los hijos”, confesó. Aunque la presentadora suele mantener la calma, no ocultó que la insistencia constante le provoca molestia, al punto de querer responder con ironía: “¿Usted me los va a mantener?”.

Sevillano también criticó la doble moral de muchas personas que exigen maternidad ajena sin tener en cuenta las propias responsabilidades. “Aquí nadie me los va a mantener, aquí hay gente que no mantiene ni a sus propios hijos y andan mandando a los demás a estar teniéndolos”, agregó con franqueza.

Más allá del desahogo personal, Karen aprovechó el espacio para compartir una reflexión profunda sobre lo que significa realmente tener un hijo. “Un hijo es una responsabilidad, no solamente para la mamá, también para la sociedad”, afirmó. En su opinión, la maternidad no debe ser una respuesta automática a la presión social ni una decisión basada únicamente en la edad o en lo que otros esperan de una mujer.

La ‘influenciadora’ también cuestionó la ligereza con la que algunas personas se embarcan en la crianza de un hijo sin tener la estabilidad emocional, mental o económica necesaria. “Hay mujeres y hombres que no más quieren tener hijos y no están estables mentalmente, no tienen estabilidad emocional ni económica, y solo porque tienen una edad se ponen a parir”, concluyó.

Karen Sevillano dejó claro que no se dejará presionar por nadie y que tomará la decisión de ser madre solo cuando sienta que es el momento adecuado. Por ahora, su prioridad es seguir creciendo profesional y personalmente. Quiere viajar, montar empresa, salir de fiesta, cumplir sus metas y disfrutar su presente sin remordimientos ni imposiciones externas.

“El día que yo me sienta preparada, que haya viajado, montado empresa, rumbeado y todo… ahí sí. Yo quiero ser una mamita entregada y criar a mi hijo”, expresó con convicción.

Con estas declaraciones, Karen reafirma su compromiso con una maternidad consciente, planificada y deseada, desmarcándose de las expectativas ajenas y apostando por una vida construida a su propio ritmo.

