En una reciente entrevista para La Tele Letal, Juan Diego Alvira reveló los motivos por los que dejó Revista Semana, sin tapujos. A pesar de que ya había dicho algo sobre los motivos de su salida, esta vez no dejó nada a la imaginación e involucró al Canal RCN.

Juan Diego Alvira es conocido por muchos por su presentación en Noticias Caracol y Semana, a donde dio un salto hace más de un año.

Sin embargo, hace ya varios meses se conoció la noticia de que el famoso periodista abandonó la revista dirigida por Vicky Dávila, duró un par de meses haciendo contenido para YouTube y ahora aterrizó en el Canal Uno con su programa ‘Sin carreta’.

Pero detrás de toda esa transición, Alvira reveló que su salida de Semana estuvo marcada por una oferta que nunca se concretó. De parte del Canal RCN le hicieron una propuesta de trabajo que para é fue “carreta”. Además, aclaró que su salida de esa casa periodística no tuvo nada qué ver con su relación con Vicky Dávila.

“Honestamente no fue por problemas con Vicky. Yo me voy de Semana porque a mí me hizo una propuesta el Canal RCN. Me hicieron esa propuesta y ahí yo dejo Semana. Me voy supuestamente a concretar la propuesta con RCN y ahí sí me metieron carreta”, dijo en su intervención corta durante la entrevista para Santiago Moure y Martín de Francisco.