La empresaria santandereana se marchó desde el aeropuerto El Dorado con destino hacia Madrid, para instalarse en la capital española con la única intención de despejar su mente y olvidarse de una relación que construyó durante años y que ha admitido que no es nada fácil de olvidar.

“Me voy para sanar. A mí no me enseñaron a que la infidelidad se deja entrar en casa, te la aguantas y perdonas. Si sientes que no eres una prioridad, ¿para qué te quedas?”, dijo entre lágrimas ‘Tita’ Contreras en las cámaras de ‘Lo sé todo’.