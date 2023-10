A finales de agosto se confirmó que el cantante e integrante del programa matutino del Canal RCN terminó la relación sentimental que sostenía desde hace varios años.

(Vea también: Presentador de ‘Buen día Colombia’ reveló qué alimentos no come; se hizo tres cirugías)

El artista, que ganó gran parte de su reconocimiento por su actuación protagónica en la novela de Diomedes Díaz, no quiso dar detalles en su momento sobre el porqué de la decisión.

Sin embargo, los rumores apuntaron a que todo habría sido por una infidelidad, ya que Tita Contreras publicó una imagen en redes en la que aseguró que la habían engañado. “Es cierto me engañó, pero esa no es razón para sentirme avergonzada […]. A él le gustan mayores, no diré nada más, pero habrá señales”, escribió en esa oportunidad la empresaria.

Qué dijo Orlando Liñán sobre su separación

Este martes 3 de octubre, el presentador se refirió por primera vez a lo sucedido y, aunque no quiso entrar en detalles, aseguró estar tranquilo por el momento que está viviendo.

“Lo que se ve no se pregunta. Hay cosas que es mejor callarlas y hay silencios que dicen más que mil palabras. Estoy bien, tranquilo y feliz que es lo más importante y con Dios de la mano. Hay que mantenerse emocionalmente bien para que todo tenga prosperidad. Lo primero es uno y ahí para allá lo demás”, le dijo al programa ‘Lo sé todo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Cuando le preguntaron sobre por qué se terminó su matrimonio, Orlando Liñán prefirió guardarse esa información puesto que no quería que la gente opinara al respecto.

“En la vida uno abre sus ventanas, yo soy un libro abierto, pero hay cosas que uno se mantiene para sí mismo”, comentó en el espacio de chismes.

Pero todo parece indicar que la relación entre ambos no quedó en malos términos, ya que el presentador reveló que aún siguen manteniendo contacto constantemente. De hecho, ella lo sigue apoyando con su nuevo restaurante.

“Estamos siempre en buenos términos. Seguimos hablando todo el tiempo, ella va mucho a ‘Bijao y Malanga’ [el nombre del restaurante] porque ayudó a construirlo también. Habrá dolores, habrá tristezas, pero siempre quedarán los bonitos recuerdos y la amistad”, agregó el también cantante.

Lee También

Por último, mencionó que no está dándose otra oportunidad en el amor por ahora y que aún está recuperándose del dolor que representó para él la separación.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.