Y es que el presentador de ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, ha tenido problemas de peso y no es amante del ejercicio, por lo que se hizo dos liposucciones, pero en la segunda tuvo complicaciones y terminó en cuidados intermedios, contó en Vea.

(Vea también: Dieta de Paola Turbay con la que Jose Gaviria bajó de peso: “Ella me hacía el almuerzo”)

Lo peor de todo es que en lugar de bajar de peso, amentó, porque empezó a retener más líquidos. Fue cuando decidió someterse a otra cirugía, pero esta vez, bariátrica, que sí le ayudó a controlar su peso.

Aunque sigue sin hacer ejercitarse, Orlando Liñán ahora es más consiente de su alimentación.

“La gente cree que como mucho porque publico mucha comida y me encanta la gastronomía, pero lo que no saben es que yo, por la cirugía, debo comer poco. Me sirvo buena comida, per como poco y trato de cuidarme con los dulces”, agregó.