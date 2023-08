La situación de la relación amorosa entre el conductor de ‘Buen día, Colombia’, matutino de Canal RCN, quedó expuesta en primera instancia en ‘Lo sé todo’, donde Elianis Garrido expresó su tristeza.

Este es el video donde se presentaron datos de lo que hasta ese momento era una presunta infidelidad por parte del hombre que es presentador, cantante y actor en Colombia.

Lo cierto es que Tita Contreras, madre del hijo de Liñán, salió al paso sobre el tema y se despachó para reconocer que esa información era cierta, entre otros datos.

La directamente involucrada en el caso acudió a su cuenta personal de Instagram para sincerarse sobre la realidad de su relación sentimental con el célebre personaje colombiano.

“Es cierto, me engañó. Pero esa no es razón para sentirme avergonzada. Vergüenza tú que peleaste por otro, perdonaste cacho y luego te dejó”, afirmó Contreras, en una afirmación sobre su vida sentimental con una pulla cuya destinataria no es clara.