Paola Jara quedó en la mira luego de que se soltó durante una de sus presentaciones musicales, en mensaje que revivió una controversia sobre su relación marital con Jessi Uribe.

Durante un concierto, la cantante de música popular sorprendió con una afirmación que se asumió como un indirectazo para la exesposa del santandereano, según comentarios en la cuenta de Instagram de Notifamosos, que replicó el momento.

La cantante de música popular, en medio de una de sus interpretaciones, se dirigió a su público para soltar una afirmación que no pasó desapercibida en las redes sociales.

“Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada. La vida es muy cortica y vinimos a hacer muy felices aquí porque esto es un ratico y tenemos que estar en una relación porque nos amamos, porque hay amor y nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos porque estar ahí, a nadie le quitan nada”, aseguró la cantante.