En la mañana de este miércoles 14 de junio, Orlando Liñán, actor que interpretó a Diomedes Díaz en la novela ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, recibió una gran sorpresa en el día de su cumpleaños, al ver a su hijo Maximiliano en pantalla dedicándole unas palabras por su cumpleaños.

Tal fue el emotivo momento que Liñán, presentador del programa matutino de RCN, no pudo contener las lágrimas y explotó en emoción, contagiando a sus compañeras de set Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi.

Y es que el también cantante de vallenato se vio muy conmovido por lo que le dijo su pequeño hijo, quien lo calificó como su superhéroe favorito.

“Pa’, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Eres mi orgullo, mi superhéroe favorito. Te amo mucho. Eres mi vida. Te quiero mucho”, dijo el pequeño.

Por su parte, el presentador respondió: “Te amo mucho, que te mejores, estás enfermito, que te mejores pronto”.

Por qué Orlando Liñán no mostraba a su hijo y qué se sabe de la mamá del niño

Hace unos años, Orlando Liñán fue centro de comentarios por no mostrar públicamente a su hijo Maximiliano, quien ahora tiene entre 7 y 8 años de edad.

Sin embargo, el artista explicó en TV y Novelas que la decisión la tomó porque no quería contagiar a su pequeño de los medios de comunicación y las redes sociales, pues se considera un padre celoso.

“Creo mucho en las energías, en los humores de la gente, y soy muy celoso con eso. En las redes no voy a publicar mucho, porque de pronto la gente lo ve en la calle, con la mamá, y van a querer cargarlo, y yo soy muy celoso”, precisó hace unos años.

En cuanto a la mamá del niño, no hay mucha información sobre ella, pues solo se sabe que Liñán tuvo el hijo con una mujer, por fuera de su matrimonio con ‘Tita’ Contreras, quien es siete años mayor que él y es su actual pareja.

“Cuando me enteré que iba a ser papá, los medios de comunicación estaban encima de mí, y no quise controversias acerca de quién era la mamá, que si la preñé en una fiesta, que si la conocí en una tarima… No quería eso, porque el niño, así estuviera en la barriga, iba a sentir todo eso. Quise que tuviera privacidad”, preció Liñán en el medio citado.