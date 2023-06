Después de que Alina Lozano se sinceró sobre cuál es la relación real que tiene con Jim Velásquez, otra duda que surgió entre los seguidores es la opinión de los padres del joven de 24 años.

Desde el minuto 20:07 de este video de la cuenta de YouTube de Bésame, emisora en la que la pareja ofreció una entrevista, ambos se refirieron al tema y salió a relucir una curiosidad.

Velásquez contó que poco después del domingo 28 de mayo, cuando se presentó la propuesta de matrimonio en plena emisión de televisión colombiana, viajó para verse con sus progenitores.

“Una vez le pedí matrimonio a Alina, yo fui a verme con mis papás, me fui cinco días”, indicó, al explicar que había pasado un largo tiempo sin que compartiera con ellos.

Lo cierto es que, en medio de la opinión de los padres de Velásquez por el compromiso con Alina Lozano, el joven contó una condición que le puso su padre en tono jocoso.

“Apenas me vi con ellos, me dijeron que estábamos locos, pero, [me dijeron]: ‘Queremos ir a la playa y que hagamos una fiesta bien bacana’. Eso me dijo mi papá”, afirmó.