En los últimos días los seguidores de Ana Karina Soto han preguntado bastante por ella. ¿La razón? No ha vuelto a aparecer ni en ‘Mañana express’ ni en ‘Buen día, Colombia’, programas de los cuales es presentadora.

(Le puede interesar: El resultado del raro tratamiento que se hizo Ana Karina Soto en la cara: “Se ve lindo”)

Además de eso, la famosa también había estado bastante desconectada de sus redes, lo que preocupó aún más a sus fanáticos. Sin embargo, recientemente, a través de una historia de Instagram, dejó ver la verdadera razón su ausencia.

Con esto, dejó a varios de sus seguidores tranquilos, esperando que regrese pronto para volverla a ver en la pantalla chica.

Recientemente, la famosa también ha sido tema de conversación por otra razón: su hijo Dante. En redes, Ana Karina hizo una encuesta entre sus seguidores para saber qué opinaban de que él tuviera su cuenta de Instagram.

(Lea también: Laura Acuña dijo cuál fue el virus que afectó a su hijo y cómo lo detectó: “Es contagioso”)

De inmediato empezaron a aparecer los comentarios, respecto a que estaba mal que un pequeño manejara redes sociales. Por eso, la presentadora tuvo que salir a dar explicaciones sobre el tema.

“Estaba revisando mensajitos y la encuesta que hice sobre el Instagram de Dante. Y creo que no me supe explicar, porque mucha gente me escribió una cantidad de comentarios relacionados con que Dante iba a tener su propia cuenta y la iba a manejar él solo. ¡No, no, no, no, no! Obviamente, no. Nosotros, Alejandro y yo, le vamos a manejar la cuenta”.