En varias oportunidades, Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar, han salido a reportar los comentarios negativos y ‘bullying’ que hay en redes sociales contra su hijo Dante y las críticas que les hacen por exponer a su pequeño en sus perfiles. Pero ellos no se han dejado llevar por estas cosas y ahora quieren que su primogénito tenga su perfil personal de Instagram.

Han sido graves las quejas de la presentadora del Canal RCN sobre los mensajes de muchos usuarios de redes, ya que se meten con su apariencia física, el ‘look’ y algunos gustos que ellos apoyan. Además, las publicaciones de Soto y Aguilar han servido para impulsar el deseo que el niño de 7 años tiene por ser estrella de la actuación, llevando a que sea inevitable que sea un tema público.

El pasado martes 26 de septiembre, Soto publicó una encuesta en Instagram y en esta consultaba a sus seguidores sobre la posibilidad de que Dante tuviera su propio perfil de Instagram. Y muchos la volvieron a criticar porque entendieron que era negativo que le den esa responsabilidad a un niño de tan corta edad.

Por eso, un día después, la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ salió a hacer varias aclaraciones sobre el tema, empezando por explicar que la cuenta de Dante la manejarán ella y su pareja:

“Estaba revisando mensajitos y la encuesta que hice sobre el Instagram de Dante. Y creo que no me supe explicar, porque mucha gente me escribió una cantidad de comentarios relacionados con que Dante iba a tener su propia cuenta y la iba a manejar él solo. ¡No, no, no, no, no! Obviamente, no. Nosotros, Alejandro y yo, le vamos a manejar la cuenta”.