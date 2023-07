‘Buen día, Colombia’ se ha caracterizado por compartir secretos, detalles, aspectos y noticias de sus presentadores en vivo y en directo. Esto volvió a ocurrir el miércoles 19 de julio para anunciar el embarazo de la presentadora Violeta Bergonzi, que espera a su segundo bebé después de la llegada de Alicia a inicios de 2022.

El episodio fue extraño, ya que parecía un error en la emisión del programa del Canal RCN, después de volver de una pausa, sin embargo, conforme empezaron a hablar los presentes se entendió todo. Eso sí, quedan dudas de si el anuncio de Violeta buscaba sorprender a sus compañeros o todo fue actuado y la idea era dar la noticia a los televidentes.

Después de la pausa, Violeta Bergonzi hizo la promoción de una marca de arroz y se fueron a un corto comercial, pero de forma extraña el video se repitió y se cortó. En ese momento la misma presentadora apareció parada en el centro del set y aparecieron sus compañeros entrando desde los costados.

“¿Qué pasó?”, dijo Violeta con risa nerviosa y sus compañeros solo esperaban que alguien hablara para desenredar la situación. Pues se escuchó una voz femenina desde el cuarto de control y empezó a saberse lo que pasaba con su relato: “Presentadores: Les tenemos una sorpresa de parte del ‘eje del mal’. Bueno, la sorpresa no es mía, es de parte de alguno de ustedes”.

Bergonzi simulando que no sabía nada, intentaba cambiar el tema, señalando a sus otros compañeros de tener una noticia para anunciar, pero después llegó su momento de hablar. La voz volvió a intervenir para preguntarle a Violeta sobre cómo llama a su hija cuando están en la casa: “¿’Viole’, cómo sueles llamar a Alicia cuando estás en la casa?”.

“Alicia, Alicia”, dijo la presentadora que nació en el exterior y apareció su pequeña con unas bombas en la mano y una camiseta con el mensaje que quería compartir: “Seré hermana mayor y ustedes, tíos”. Al leer el texto que tenía la niña en la camiseta, se escuchó un fuerte grito de Ana Karina Soto y hasta con grosería dijo:

Ana Karina y Violeta se abrazaron fuertemente, después llegó la felicitación de Mauricio Vélez, Orlando Liñán, Andrés López y la chef Luz Dary Cogollo. Mientras tanto, la voz desde el control confirmaba todo: “Esa era la sorpresa, violeta espera un bebé”.

Con el mismo tono de sorpresa, Soto volvió a hablar: “¿Cuándo te enteraste?”, y Bergonzi confesó: “Hace poquito… Tengo, aproximadamente, 12 semanas…”. Mientras entraba uno de los asistentes del estudio con un ramo de flores, Orlando Liñán hizo un chiste sobre el viaje que hace unos meses hizo la presentadora con su pareja a Cartagena.

La presentadora, que está en espera de su segundo hijo, agradeció a todos y comentó por qué esperaba volver a quedar embarazada:

“Muchas gracias por este espacio para poderles compartir esta noticia, tenía mucha emoción de poderles contar… Tenía mucha ilusión de poderle dar un hermanito a Alicia. No son más, no se vayan a asustar, solo quiero 2 bendiciones… Quiero que Alicia pueda compartir su vida al lado de alguien que sea su cómplice, de su amigo, como lo es mi hermana para mí. Y todos los que tienen hermanos me entenderán…”.