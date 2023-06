Carolina Acevedo ha dejado salir sus sentimientos en su participación en ‘Masterchef Celebrity’ Colombia 2023, primero con un encontrón que tuvo con Martha Isabel Bolaños y después por las críticas de los jurados. Pues, la presentadora Violeta Bergonzi, en la emisión de ‘Buen día, Colombia’ soltó varios comentarios sobre este tema y no se vio tan amable.

En la mañana del viernes 9 de junio, horas después de que se emitiera en Canal RCN uno de los capítulos con errores en la cocina y críticas de los chefs Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, en el mencionado programa de la mañana analizaron lo que había ocurrido en el ‘reality’ de cocina. Pero entre las críticas, Bergonzi fue la más dura y burlona con todos.

Y por las lágrimas de Acevedo, salieron los comentarios más fuertes, anticipando que la actriz que se hizo famosa en ‘De pies a cabeza’ iba a seguir llorando en los siguientes capítulos de ‘Masterchef’.

Violeta Bergonzi se burló de las lágrimas de Carolina Acevedo en ‘Masterchef Celebrity’

Antes de mostrar el resumen del día anterior, el presentador Orlando Liñán empezó con las críticas a los famosos que se midieron a participar en el programa de cocina: “Los que no se merecen ni un peso son los cocineros de ‘Mastercef’ de esta temporada”. Y en ese momento empezaron las palabras de Bergonzi: “¡Ay, no! Reprendelos, padre amado, recogelos, recogelos. ¡Uy, no, no, no!”.

Andrés López, otro de los anfitriones de ‘Buen día, Colombia’, hacía contrapeso y destacaba lo que hicieron los participantes: “La entrada de Marcela [Benjumea] estaba buenísima”. Pero Liñán volvió a cargar tintas: “¿De qué sirve la entrada, si no tienes una buena salida?”.

Y citando varias de las críticas del jurado, por el término de un trozo de carne que llegó poco cocida a la mesa y por una salsa que no tenía buen sabor, Violeta Bergonzi aprovechó y dijo:

“Viste ‘La vaca Lola’ que llegó viva. Llegó viva esa vaca… No mire eso tan… Le ganaron a Margalida, que tenía el título de la peor. Sabía a jarabe con caldo”.

Captura de pantalla Canal RCN

Parecía ya suficiente lo que había dicho la presentadora, que habitualmente tiene salidas pasadas de tono o inoportunas, pero ella quiso aumentar la apuesta y criticó el uso de la panela en las recetas: “Algunos, en su vida, jamás habían tomado aguapanela. Jamás”.

Andrés López volvió a abogar por los famosos de la cocina y replicó: “Creo que los jurados están implacables. Esta exigencia está chévere para después, ¿pero empezando?”. Fue una nueva oportunidad para que Violeta sacara sus comentarios pesados: “A mí no me parece… Si vos no sabés manejar la panela, ándate ¡Andate!… Se van allá sin tomar aguapanela, que da defensas, y no les da. Se vuelven sensibles”.

Y en ese punto llegó el momento para criticar a Carolina Acevedo y así mostró el adelanto del siguiente capítulo, la misma Bergonzi:

“Quiero que veamos los avances ahorita para que vean otra vez a esta vieja llorando. Una delicadeza esta gente. ¿Quieres ver lágrimas, por doquier? Mira lo que va a pasar”.

Después de mostrar las escenas de la siguiente prueba, clave para no tener un delantal negro y evitar ser eliminados en ‘Masterchef Celebrity’, el que habló fue Mauricio Vélez, que no había participado de la conversación citada en ‘Buen día, Colombia’: “¡Qué lloradera! ¡Qué chilladera tan buena!”.

Y como en otras ocasiones en las que se pasó de la raya con los invitados del programa mañanero, Violeta Bergonzi insistió y dijo con sarcasmo, parecía imitar a Acevedo por sus lágrimas: “¡Otra vez me toca cocinar y cocinar!”.

Eso sí, para bajar el tono y cambiar de tema de conversación, Andrés López y Orlando Liñán salieron en defensa de ‘Caro’ Acevedo. Liñán dijo: “¿Los pucheros de Carolina Acevedo, les gustan o no les gustan?”, López dijo sin dudar: “Todo lo que ella haga, me encanta”, y cerró Liñán apoyando a su compañero de programa: “A mí, también”.