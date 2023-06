En el capítulo de este jueves los cocineros se enfrentaron a un reto en el que pusieron a prueba su creatividad a la hora de elaborar sus platos.

Pero antes de comenzar sus preparaciones, todos los equipos (divididos en parejas) debían pasar por diferentes estaciones que estaban distribuidas en varias calles de Cartagena.

En uno de los puntos, los concursantes tenían que hacer un reto palenquero, en el que debían caminar con una bandeja llena de frutas en sus cabezas.

Algunos concursantes tuvieron que hacer fila para esperar su turno, ya que solo había dos bandejas para el ejercicio. En medio de este, Carolina Acevedo usó unos segundos sus manos para evitar que la bandeja se le cayera y recibió un reclamo por parte de Bolaños: “No, no, no”, le dijo.

Acevedo, molesta con ello, le respondió en tono airado: “Fresca. Yo no soy tramposa”.

Bolaños, también enojada, la miró mal y continuó tratando de superar el reto. No obstante, Carolina Acevedo se refirió al episodio más adelante.

“Peleé con Martha. Se metió a decir que yo había agarrado eso y le dije: ‘No te metas que no es tu juego’. Me pareció injusto y por eso lloré. Me frustré”, mencionó.