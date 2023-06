‘Masterchef Celebrity’ avanza y se acerca el momento para conocer al segundo eliminado de esta edición 2023 y en una prueba grupal para buscar la salvación, el elemento principal era la panela, pero terminó siendo amarga para casi todos los participantes.

Malas preparaciones, carnes crudas, salsas extrañas, falta de color y mucho más cosas fueron juzgadas por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Aparte de las críticas con palabras, sus caras y reacciones comunicaron que fue un mal día y hasta pusieron en duda que alguno pudiera salvarse.

Fuertes críticas a los platos con panela en ‘Mastechef Celebrity’ 2023

Equipo morado

Diego Sáenz, Matha Isabel Bolaños, Luces Velásquez, Juan Pablo Barragán y Juliana Galvis hicieron parte de este equipo, mientras que Marianela González hizo el mercado para la entrada, el plato fuerte y el postre. Pero les fue mal en las tres preparaciones, empezando por las costillitas de cerdo.

Tanto así que Carpentier preguntó si “¿son costillitas o chicharrones?… chicharrón con hueso” y al probarlas llegó el juicio duro emitido por De Zubiría: “petrificadas”. Pero el mismo Christopher Carpentier soltó un comentario cruel: “Habrán pensado que somos chefs o arqueólogos. Es un fósil”. Mientras que Rausch calificó la salsa como una “aguapanela con limón”.

El plato fuerte era cerdo con salsa y De Zubiría sentenció: “Las salsas no pueden ser una compota o mermelada… Y está seco. ¡Pilas, no hagan más estas texturas!”, mientras que Rausch fue suave y no tuvo más críticas: “Y sin sal”.

Finalmente, el postre de los morados era una torta con dulce de panela, de la que dijeron Rausch y De Zubiría que estaba cruda, mientras que Carpentier criticó la forma y no tuvo filtro:

“El primer postre, también llamado, el tapón de baño”.

Equipo rojo

Laura Barjum, Carolina Acevedo, Daniela Tapia, Zulma Rey y Natalia Sanint estaban en el grupo que cocinó el mercado hecho por Adrián Parada. Y las calificaciones fueron duras. Empezando por la entrada, que era el relleno de la morcilla con piedras de panela y un aderezo, que fue duramente cuestionado por Rausch: “Un tipo se dedica en su vida a rellenar las morcillas con eso y ahora viene alguien y lo saca”. Mientras que Carpentier dijo sobre la panela: “Tan sutil, que no se siente”.

El plato fuerte era carne de res y venía cruda, en ese punto llegaron las burlas y comentarios fuertes de los tres jurados, empezando por el mismo chef chileno: “Si a alguien le gusta la carne cruda, bienvenidos”. Pero fue Nicolás de Zubiría el que salió con los conceptos más fuertes:

“’La vaca Lola’, viva… ¡Ojo que muerde! [sonidos de vacas]”.

Y Jorge Rausch salió con otro chiste, cruel, pero que mostró su opinión de la carne: “Si traemos a un buen doctor, la revive”.

El postre tampoco gustó, De Zubiría expresó: “No sé si es manzana o queso, por el brillo”, Carpentier ni siquiera quería dar una cucharada para probar el queso con la panela y dudó que fuera un postre: “¿Esto hay que probarlo? ¡No, Dios mío, de verdad…! ¿Esto cabe en la definición de postre?”, y la respuesta de Rausch fue más que dicente: “[postre] Bien malo”.

Equipo azul

El peor rendimiento fue del grupo formado por Mario Ruiz, Catalina Guzmán, Biassini Segura y el padre Walter Zapata, que prepararon lo que propuso Julio César Herrera. La tocineta con dulce de panela no gustó y De Zubiría no dudó en decir: “Lo que más me impresiona es que la tocineta no está bien cocida”, lo que dio pie para que Rausch saliera con su juicio corto y contundente: “Qué vaina tan mala”.

Y Carpnentier fue más extenso, pro menos variado en sus críticas: “¡Horrible! Siguiente, por favor, siguiente, siguiente, siguiente. Horrible, horrible, horrible”. Eso no cambió con el plato fuerte, ya que las costillas con pimentón y tomate no le gustó al chileno y solo pudo hacer caras de desagrado y mucha incomodidad.

La salsa tampoco gustó, lo dejó saber Nicolás De Zubiría: “¿Esta vaina a qué sabe?”, Rausch sentenció: “A Jarabe de tos”, y el mismo que hizo la pregunta, después contesto: “Pero a jarabe de tos con fondo de pollo”. Finalmente, se dio el concepto de Carpentier, diciendo que era la peor salsa, superando a la de ajo que alguna vez hizo Margalida Castro en una de las primeras ediciones del concurso:

“Hemos encontrado una salsa peor que la de Margalida”.

Y el postre fue decepcionante para los jurados. De Zubiría expresó: “La presentación está bien dudosa, parecen unos fríjoles”, Rausch sumó su crítica: “Diría que no es un postre, es una fruta con salsa”, y el mismo De Zubiría dijo: “Es la peor vaina… Mandaron tanto arequipe, que la panela no sabe”.

Equipo verde

Entre errores y ajustes, el equipo verde fue el mejor y por eso se salvaron para la eliminación, ya que tuvieron la mejor combinación en las tres preparaciones, por sabor, cocción, salsa y textura. Sobre todo en la entrada.

Pero no se salvaron de las críticas y empezaron por la falta de colores señalada por Christopher Carpentier en el plato fuerte:

“Está hecho por un daltónico… Tiene menos color que un baño, un inodoro tiene más color”.

Y Jorge Rausch calificó el arroz que presentaron como “el mejor preparado para toda la competencia”.

Pero el postre fe el más criticado, ya que Carpentier volvió a dudar de su era un postre oficialmente: “¿Esto clasifica como postre? Es un mini muffin, con salsa quemada”, o que llevó a que De Zubiría se quejara: “Es una crema pastelera, inmunda… Está quemado, amargo”.

Y todo lo cerró Rausch con una nueva sentencia al postre de los ganadores del día: “Lo de abajo no tiene azúcar, no tiene dulce y no clasifica como postre”.