Crisanto Vargas, más conocido como ‘Vargasvil’, no pudo superar los retos que le fueron llegando en ‘Masterchef Celebrity’ y fue el primero en dejar su delantal y abandonar el grupo. Y aunque muchos puedan pensar que en tan poco tiempo no hubo espacio para vivir momentos difíciles, él confesó que pasó por una depresión muy fuerte y que lo tuvo muy mal.

Esto lo dijo durante el programa ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, horas después de que saliera el episodio de su eliminación y con muchas cosas por decir. Como, por ejemplo, que él estuvo cerca de un mes con los demás concursantes, a pesar de que su eliminación se hubiera mostrado en una semana.

Pero, en medio de la entrevista, después de empezar con algunos chistes y comentarios de lo que vivió con sus compañeros, principalmente con el padre Walter Zapata, Vargas empezó a narrar cosas complicadas de su vida. En el corto tiempo que estuvo en el programa, pero que revivió cosas de su pasado.

‘Vargasvil’ confesó sus episodios de depresión

Antes de empezar a hablar de su vida y lo que pasó por su cabeza, el humorista contó que vive en su finca, que la llegada a ‘Masterchef Celebrity’ se dio a última hora y ni siquiera se preparó para el reto:

“Es como si el director de la Selección Colombia me hubiera llamado el viernes para decirme que el lunes jugamos contra Croacia. Muy irresponsable yo, no preparé ni la maleta, me la mandaron por Servientrega, no empaqué nada. Yo cocino lo básico, vivo solo, en una finca desde la pandemia. No me voy a morir de hambre, uno prepara su huevito y el arrocito. Pero uno mirando la presión, el tiempo, cómo está todo, no estaba en un momento preciso para concursar… Mi finca es en una loma de un paraje muy lindo en la verdad La Chonta, del municipio de Cocorná”.

Pero así como habló de su preparación o nivel en la cocina, lo más duro fue lo que contó sobre su estado mental, resaltando que le sirvió mucho la amistad con el padre, porque le sirvió como confidente: “No solamente por ser amigo sacerdote, también es una persona con la que me confieso, por las noches hablamos de mis sentimientos y mis cosas. Hay una cosa que tenemos los comediantes, la gente cree que uno siempre está muerto de la risa y la vida es risa, pero yo he leído tantas biografías y he conocido tantos comediantes, pero hay algo en común: una tristeza inmensa”.

Tal vez no se tenía presente este tema, pero ‘Vargasvil’ señaló que es “paciente depresivo” desde hace un tiempo y en esta entrevista también habló de las personas que llegan a poner en duda su vida. No se esconde, quiere servir como ejemplo: “Dije, no me voy a dejar morir y no voy a dejar morir a tanta gente. Empiezo a contar cómo es mi vida, mi depresión, mis días y noches”.

Oscura crisis de ‘Vargasvil’ durante ‘Masterchef Celebrity’

Aunque parecía que la eliminación era negativa para el humorista antioqueño, realmente es lo mejor y empezó a notarse cuando ‘Vargasvil’ contó que llegar a Bogotá lo hizo revivir muchas cosas de su pasado: “Ya me puedo desnudar, porque estoy eliminado. Llego de Medellín a Bogotá con incertidumbre de si cocino o no cocino. En Bogotá viví diez años, le debo tantas cosas y la amo tanto; aquí se criaron mis hijos, pasé los tiempos más lindos en RCN, tuve cosas muy bonitas, tuve un restaurante muy bonito al que no entraba nadie… Llego a Bogotá y empiezo una película; mis niños, acá empezó mi divorcio”.

Pero su los recuerdos y la nostalgia llevaron Crisanto Vargas a una situación complicada, fue muy fuerte lo que empezó a pensar cuando salía de la cocina de ‘Mastechef’ rumbo al hotel en el que se estaba hospedando:

“No es que de un momento a otro me vaya deprimiendo, sino que en las noches salía de la cocina al hotel y me iba cogiendo esa cosita maluca, esa nostalgia. Y empiezo a llamar al psiquiatra y le digo: ‘Doctor Calle, llevo cuatro días en este compromiso y no voy a decir que no voy a venir y no puedo hacer eso’. Como profesional, hay que cumplir, además es una empresa y un compromiso con una multa inmensa. Él empieza a darle manejo y lo cuento porque está de testigo lo que escribo al psiquiatra y lo que le cuento al padre en la noche”.

Las noches fueron muy duras en Bogotá, pensó varias veces en su vida y su existencia, en pijama y sin dormir, lo atacaban pensamientos complicados y oscuros, todo por “el recuerdo del Crisanto de hace 20 o 25 años en Bogotá”. Y por si fuera poco, el mismo ‘Vargasvil’ habló de sus problemas de claustrofobia, que en el pasado lo llevaron a convulsionar, pero ahora la “depresión quedó bajita” y por eso no ha recaído.

Para terminar con este complicado episodio que contó el humorista, destacó que en su carrera ha salvado la vida de muchos, sobre todo con su humor y con la fundación de niños que han pasado por dificultades, que son vulnerables y que han tenido delicados problemas. Y así como dijo que el padre Walter Zapata le ayudó a pasar esta situación por su fe, Crisanto Vargas dijo: “es una misión que me puso Dios”.

Uno de los últimos testimonios duros y delicados de ‘Vargasvil’ en ‘Buen día, Colombia’ refleja que no estaba a gusto en el programa y su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’ era lo mejor para él:

“La noche que viví, la estoy contando porque se la confesé al padre, fue una cosa muy dura. Tener la máscara de felicidad, después de la noche tan dura que viví, me quería ir porque me sentía mal y hace 26 años padezco de depresión”.

Eso sí, el histórico hombre del humor radial, las imitaciones y las trovas, sabe que disfruta la vida artística: “Cuando estoy en los escenarios, soy feliz y a mí me da felicidad ver una plaza llena, un teatro lleno porque el alimento espiritual del artista es el aplauso”.