De acuerdo con las declaraciones de Bibiana Navas, madre de Francisca, tenía 7 meses de embarazó cuando empezó a tener contracciones y tuvo que ir al hospital, en donde de inmediato la dejaron internada porque estaba en trabajo de parto.

(Lea también: “Quiero salirme”: Claudia Bahamón reaccionó por cruel castigo en ‘Masterchef Celebrity’)

La joven promesa de la televisión colombiana nació prematura y con bastantes riesgos en su salud, ya que sus pulmones no se le habían terminado de desarrollar y estaba mas frágil que otros bebés.

Sumado a esto, en el lugar en donde nació Francisca había una epidemia de enterocolitis y al estar más expuesta tenía mayor posibilidad de que sufriera grandes consecuencias.

Lee También

A la también actriz le dieron 3 días para que su hija presentara una mejora o si no tenían que intervenir a Francisca recién nacida y las posibilidades que viviera eran mínimas.

“No me preguntes qué pasó porque yo entré en trance, no sé, me puse a orar y me la pasé día y noche con ella y pues un milagro, la verdad“, contó Navas.