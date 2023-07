Dante, hijo de la presentadora Ana Karina Soto y del actor Alejandro Aguilar, ya grabó su primera película llamada ‘Nubes’ y eso ha dado para muchas polémicas porque, supuestamente, lo están “explotando” sus padres. Por esta crítica y otros comentarios sobre el menor y sus gustos, la integrante de ‘Buen día, Colombia’ salió a hablar fuerte.

En una entrevista que dio en ‘Lo sé todo’, en la emisión del 12 de julio, se escucharon las palabras de la nacida en Ocaña, Norte de Santander, y contó que “fue muy emocionante” verlo actuar. A pesar de que solo estuvo en el primer y último día de rodaje en la ciudad de Ibagué.

Ana Karina Soto responde a críticas por actuación de su hijo en una película

Aunque Ana Karina se sintió feliz al “verlo tan seguro, tan maduro, tan responsable”, a pesar de sus 6 años, hay comentarios molestos que la incomodan y también a su pareja. Por eso salió a responder con vehemencia y firmeza que su hijo empiece a actuar:

“Más allá de lo que pueda pensar cualquier persona, el hecho de que esté ahí, haciendo eso, no significa que esté dejando de ser niño. Él está disfrutándoselo como un niño, como si estuviera en el parque”.

Y es que la familia Aguilar Soto ya llegó a su límite, porque se han metido en su intimidad, sus decisiones y sus vidas, así lo dice la presentadora: “[Gente] que no conoce y que habla de manera irrespetuosa, agresiva y violenta, empieza a emitir una cantidad de juicios donde llega un momento en el que uno dice: ‘¡No más!’…”.

Y a ella le parece que no tiene mucho sentido cuando afirman que es explotación infantil por ponerlo a trabajar:

“Están diciendo que Dante va a dejar de ser un niño porque está actuando en una obra o en una película o que a Dante lo estamos obligando o explotando. ¡No jamás!”.

Ana Karina Soto pide respeto por su hijo Dante

En la dura respuesta a los críticos, Soto volvió a referirse a lo que muchos señalan sobre el ‘look’ y los gustos de su hijo por el pelo largo, tener uñas pintadas. Puntos que son de la personalidad individual y que son apoyados por el mismo Alejandro Aguilar.

“¿Qué necesidad de estar atacando a un niño de 6 años porque tiene el pelo largo o corto, porque se pinta las uñas con sus muñequitos de sus películas favoritas? Eso no quiere decir que vaya a ser una mala persona, ni que vaya a ser un delincuente”, dijo la integrante del Canal RCN, esperando que respeten a su familia y en especial a Dante.

Según su testimonio y experiencia, Ana Karina Soto confesó lo que le han dicho muchas personas sobre aguantar las críticas a su pequeño: “Encuentro personas que me dicen: ‘Eso le pasa por exponer a su hijo’. El problema no es que Dante salga y lo publique o no lo publique, lo esconda o no lo exponga, porque todos estamos expuestos”. Y para finalizar ella dijo lo que piensa cuando le hablan así:

“La solución no es esconder a mi hijo, Dante es un niño digno de mostrar y estamos en un mundo donde las redes sociales hacen parte de nuestra vida, de nuestro medio y hasta de nuestro trabajo”.

Además de hacer un llamado a los padres para que estén pendientes de este tipo de comportamientos de ‘bullying’: “Esos niños escuchan ese tipo de cosas en tus casas, intentemos que esta sociedad mejore”.