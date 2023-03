El actor ibaguereño (esposo de Ana Karina Soto) quiere rendirle un homenaje con su obra de teatro al mundo de un club nocturno, el lugar en el que trabajó y le guarda un cariño muy especial porque gracias a ese trabajo el actor pudo costearse sus estudios en la actuación, dramaturgia y dirección.

Se está preparando para el espectáculo de los 30 años de un club nocturno para mujeres este año y él será uno de los protagonistas. Al hacer un recuento del pasado el actor escribe una obra a partir de la vivencia, la cual recae en cinco actores reconocidos a nivel nacional que son convocados por el actor para iniciar esta gira.

“’Casting’ es un texto que surge a partir de mi paso por los Apolos Men, cuando yo salgo de mi tierra y llegó a Bogotá, eso era impensable y era un gran logro hace 24 años”, comentó Aguilar en entrevista con la revista Cromos.

Sus inicios se remontan en la Academia de Rubén Di prieto y luego trabajó con su amigo y a quien consideró su padre adoptivo, el actor y director Alfonso Ortiz y quien partió de este mundo el 12 de noviembre de 2020, dejando a Aguilar huérfano.

Así inició Alejandro Aguilar su paso por el mundo de los bailarines

“Luego hago una retrospectiva de lo que he vivido y aparece este mundo, con lo que me pago mi carrera y mis estudios, no me da pena decir que me quitaba la ropa sin ningún pudor”, comentó el actor y pareja de la presentadora Ana Karina Soto.

“Hoy en día una relación de amor y cariño y es parte de mi vida recordarlos”, expresó Alejandro.

Un día decide escribir y producir una obra comercial con este tema de los bailarines. “Empecé a escribir y por eso el time line es ‘solo un show’ pero más allá de eso es una bofetada y una catarsis de muchas cosas que yo considero que pasan en nuestro medio y que se deben decir a través de la parodia”.

Estos son los actores que conforman ‘Casting’, la obra de Alejandro Aguilar

Son seis actores en escena, pero todos son malos, no son buenos para bailar, para coordinar, son actores amateurs que se presentan a una audición para quedarse con el papel.

Hay uno que se destaca en el baile, pero tiene un problema y es que es un actor muy acartonado y a todo le quiere poner el verso yámbico y la estructura de Shakespeare en sus conversaciones, el personaje es interpretado por el actor Alejandro Buitrago.

Hay otro actor interpretado por José Daniel Cristancho que representa a toda esa nueva generación de ‘tiktoker’, ‘youtuber’ influenciadores pero que además de eso tiene madera de ser actor.

Otro personaje es Julián Caicedo que es el anti-casting y es un personaje super poderoso en la obra, él modelo, aunque nadie lo cree, él si lo tiene presente en su cabeza, pero que al final resulta ser talentoso en las tablas.

Después está el personaje de inclusión, que es un negro que interpreta a una chica trans que invita a la reflexión, porque la televisión es una fosa común que cabe todo el mundo, creo que es un personaje que invita a la reflexión de la homofobia, del racismo, del xenofobia. Es un actor que mientras está pasando la historia va denunciando lo que siempre ha sufrido, que siempre es un esclavo y si no es esclavo es un futbolista y así sucesivamente es un racismo soterrado dentro de la obra.

MI personaje es un actor totalmente instintivo, inspirado en un evento que sucedió hace unos años en el país con el actor Gregorio Pernía cuando secuestró a un guionista y director mexicano para su audición en una película, el director no le dio el personaje, aunque el tema del secuestro y lo violencia estaba latente en el país, creo que fue un acto de supervivencia y si yo fuera el director le hubiera dado el papel.

Otro de los personaje es el que representa Edwin Garrido, es el protagonista de novela, es un actor que ha trabajado mucho en ese personaje que representa la tragedia del protagonista de novela que un día eres famoso, pero al otro día eres un tipo que hasta podría trabajar en un supermercado.

Esta obra es una reflexión, una sátira de nuestro oficio, algunos actores que la han visto han llorado y me han dicho gracias. Es un poco intentar a través de esa ficción y parodia decir unas cuantas verdades de nuestro medio que inviten a la reflexión y a repensar en lo que vivimos.