Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi destapan muchas cosas de sus vidas personales e íntimas en sus intervenciones del programa ‘Buen día, Colombia’, pero esta vez fueron más allá. Y entre preguntas y comentarios, terminaron viviendo momentos incómodos por referirse a parejas del pasado y supuestas infidelidades que habrían cometido.

Patrick Delmas era el invitado especial al programa mañanero del Canal RCN y era el centro de la dinámica ‘Yo sí o yo nunca’, pero el juego terminó con interrogantes de la una a la otra, que terminaron exponiendo asuntos del pasado. Obviamente, la vida de las presentadoras es muy conocida en los medios y redes sociales, pero en esta oportunidad ellas mismas fueron las que expusieron situaciones vividas.

Ana Karina Soto no quería recordar a Pedro Palacio y su relación

La pregunta que hizo Violeta Bergonzi al actor de origen francés fue: “Yo sí o yo nunca, en estos 25 años, me he sentido atraído por un colega”, pero después de que Delmas hiciera una broma para responder, la apuntada fue Soto:

“Ana Karina, ¿por quién [se sintió atraída] en la casa-estudio?, ¿cómo se llamaba?”.

Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi en una conversación incómoda sobre exparejas e infidelidades

Pero con cara de sorpresa y haciéndose la que no sabía del tema, la exintegrante de ‘Protagonistas de novela’ no quiso hablar de la relación en el ‘reality’ con Pedro Palacio: “No, yo nunca”. Pero Bergonzi quería la verdad de su compañera e insistió: “¡¿Ana Karina, cómo que nunca?!”.

El presentador Andrés López quiso intervenir, para no quedarse enfrascados en ese tema, y por eso le dijo a Ana Karina que hablara de su esposo Alejandro Aguilar: “Se casó con un colega, usted también es actriz”.

Pero Ana no se fue por la vía fácil y decidió aceptar el reto de Violeta: “Bueno, sí, en la casa-estudio… Sí, porque eso fue hace 22 años”.

Ahí terminó el tema, pero no iba a ser lo único revelador en esta emisión de ‘Buen día, Colombia’.

¿Infidelidades de Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto?

El programa del Canal RCN siguió y la siguiente pregunta para Patrick Delmas fue: “Yo sí o yo nunca, en estos últimos 25 años, he sido infiel”. Pero Bergonzi tenía ganas de exponer a Soto y salió con un comentario duro: “Ana Karina, estamos mam… de tus mentiras. Estamos aburridos”.

Parece que la respuesta era afirmativa y Soto prefirió salir del tema complicado, dando a entender que el tema ya lo había hablado: “Pero ya expliqué, hombre…”.

Después de que Patrick Delmas dijera que en los últimos 25 años había tenido una pareja formal y se separó por temas ajenos a infidelidades, Ana Karina se desquitó de Violeta y le dijo: “¿Vio? ¡Aprenda, aprenda!”.

Pues, esta vez la que quedó expuesta fue Bergonzi y pareció aceptar que sí cometió faltas con una expareja en el último tiempo: “No, yo no estaba casada”, lo que llevó a un reclamo duro de su compañera: “Pero tenía una relación seria”.

Después, con algo de risas, Violeta aceptó que habría sido infiel y lo hizo para pasar el tema y que a Ana Karina dejara de exponerla:

“¿Y qué pasa? Estaba en un proceso de aprendizaje y aprendí”.

Pero después se dio una conversación, algo incómoda, en la que la propia Violeta Bergonzi dio a entender que su infidelidad habría sido motivada por otra infidelidad. Mientras que Ana Karina ponía firme su punto de vista.

“¿Si me están siendo infiel y yo soy infiel, es infidelidad?”, preguntó Bergonzi. “Claro”, respondió Soto. “No me parece”, fue la reacción de la misma presentadora que había interrogado a su compañera. Pero no encontró respaldo: “Claro, infidelidad es infidelidad”.

Y cerrando el intercambio con Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi pareció justificar lo hecho: