Violeta Bergonzi no tiene filtros cuando habla de su vida personal o de casos que pasan en su entorno más cercano, así lo ha mostrado con sus habituales participaciones en el programa ‘Buen día, Colombia’. Sin embargo, llamó la atención que hablara de situaciones de mujeres cercanas por presunto maltrato y cohibirse en ciertas situaciones puntuales.

Todo ocurrió mientras hablaban con el actor Patrick Delmas, que actualmente sale en la novela ‘Ana de nadie’ interpretando a un personaje llamado Roberto, que es calculador, controlador con su esposa y que se ha ganado muchas críticas de los televidentes de la producción del Canal RCN.

(Lea también: Violeta Bergonzi hizo llorar a Ana Karina Soto por comentario en ‘Buen día, Colombia’)

Pues, aprovechando que estaban hablando de este tipo de comportamientos de los hombres con sus parejas, además de las constantes muestras de maltrato contra las mujeres que hay en la sociedad colombiana, Violeta soltó un par de comentarios reveladores.

Patrick Delmas y sus problemas para su papel en ‘Ana de nadie’

El actor explicó que no ha sido fácil llevar a la pantalla un personaje de estas características, pero Carolina Cuervo, con quien hace pareja en la novela, ha sido clave para sacar adelante todo. “Para mí fue una suerte gigantesca tener a Carolina como compañera, porque hemos hecho obras de teatro, nos conocemos muy bien, hay mucha confianza. Y, la verdad, no es tan fácil hacer este tipo de personajes porque hay escenas que son delicadas y mucho mejor hacerlas con una amiga”, dijo Delmas.

El actor de origen francés explicó lo que habló con Carolina antes de empezar a trabajar juntos: “Le dije: ‘Me cuesta mucho el personaje, porque es muy manipulador y va por allá o por allá o por allá’. Yo le decía que no lograba agarrarlo”.

Pero en ese momento intervino Violeta Bergonzi y empezó a hablar de un caso de maltrato, manipulación y control a una mujer cercana a su vida familiar. Pero aclaró que no era sobre su vida en pareja:

“Te quiero decir algo a título personal y te quiero felicitar, porque las personas que hemos visto estos casos de forma muy cercana, yo lo sufrí en mi familia, no directamente con mi pareja, pero sí alguien muy cercano a mí, vemos a esta pareja y es escalofriante. Tanto en ti [Patrick Delmas], como en el personaje de Camila [Carolina Curvo], es increíble cada mirada y movimiento, uno dice: ‘Pobrecita’. Tienes tu personaje agarrado del cuello y te felicito”.

Además de eso, contó que recientemente habló con una mujer cercana y ella le confesó que no tenía ni idea de lo que pasa en ‘Ana de nadie’ porque el esposo no le deja ver la novela por su temática: “Hablaba el fin de semana con una persona que está igual o peor de engatusada que Camila y me lo dejó saber con una frase: ‘Mi esposo no me deja ver la novela, entonces no sé quién es Roberto’. Y no la deja ver porque esa novela le daña la cabeza a las mujeres”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Lee También

Para cerrar el tema y seguir la entrevista con el actor invitado, Violeta Bergonzi hizo énfasis en que este tipo de comportamientos de control excesivo en la pareja y violencia contra la mujer, son perjudiciales y se ven este tipo de situaciones en la mencionada novela del Canal RCN. Aunque lo hizo con su particular estilo: