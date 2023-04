La antioqueña estuvo de invitada en Bravíssimo, programa del Citytv donde recibió un cariñoso mensaje de Paola Turbay, a quien no conocía hasta que le tocó trabajar con ella en el Canal RCN.

“Sí me tocó conocerla grabando. […] Cuando la conocí, amor a primera vista. Es de un sentido del humor fantástico. […] Entonces ha sido divino conocer a Paola”, declaró la actriz.

Posteriormente, Arango, que hizo llorar a presentador de RCN con regalo, se refirió a la gente que “no le tenía fe” a la exvirreina en el protagónico de ‘Ana de nadie’.

“Me dolía un poco. […] Me parece divino el trabajo que está haciendo Paola, como tan lleno de detalles, es tan disciplinada y me hace sentir tantas cosas, que no entiendo por qué la gente tan grosera no le tenía fe, y ahorita le cayó la boca a todo el mundo“, expresó la esposa de Róbinson Díaz.

La amiga de la protagonista se pone a llorar por la situación, pero esas lágrimas no fueron parte del guion, sino que salieron de Arango, contó.

“Violeta no lloraba, pero a mí me conmovieron tanto las escenas de Paola, que me ataque a llorar. Yo pensé que iban a cortar y me iban a decir: ‘Cálmate’, pero lo dejaron”, agregó la artista en Bravíssimo.

Arango también se siente orgullosa de su personaje en ‘Ana de nadie’ y lo considera un premio. Además, el ambiente con el resto de sus compañeros es muy bueno, reveló.