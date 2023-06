Julián Román ha dado mucho de qué hablar en el último tiempo, no tanto por sus papeles en obras de teatro, novelas, series o películas, más bien ha sido por su activismo político y postura ante diferentes situaciones del país. Pero ahora, cuando está promocionando una producción teatral en la que participa, salió con algunos comentarios que dieron de qué hablar.

Mientras hablaba de la muerte de su padre, en el programa ‘Buen día, Colombia’, él sacó una serie de comentarios que dieron para risas, entendiendo que es su humor y su forma de afrontar las cosas duras. Pero la presentadora Violeta Bergonzi, que generalmente tiene comentarios salidos de tono, esta vez se incomodó e hizo una serie de reclamos.

Para quienes no recuerdan, el padre de Julián es el recordado actor Edgardo Román, que murió después de pasar duras dificultades de salud. Pero para su hijo es mejor recordarlo con humor y no con dolor, así lo demostró mientras hablaba con el presentador Andrés López.

Julián Román y los comentarios pesados que no le gustaron a Violeta Bergonzi

López recibió a Julián con un comentario que pocos entendieron: “Siéntese que, a pesar de que no tenga mamá, aquí lo queremos”, y Bergonzi preguntó por qué le decía eso. Ante esto, el mismo actor contó que es algo que viene pasando en los canales digitales del Teatro Petra, en donde está actuando en la obra ‘Historia de una oveja’:

“Estamos con Petra, en el teatro con el que estoy trabajando, haciendo videos. Son para el Día de la Madre, el Día del Padre, porque tenemos descuentos. Y para el Día del Padre quería participar en el video, pero no podía porque no tengo papá”.

Así empezaron los chistes pesados y hubo risas de los presentadores Andrés López, Mauricio Vélez y Orlando Liñán, pero Violeta Bergonzi no vio la gracia y empezó a protestar: “Me parece refeo”. Román le respondió: “¿No te gustó?, ¿pero por qué refeo?, ¿te estoy diciendo mentiras?”.

Y la presentadora metió otros temas en la discusión, como si el actor no estuviera respetando la memoria de su padre y le dijo con tono alto:

“No, pero es que no solamente su padre donó el espermatozoide para que esté acá sentado, sino que todo esto que usted es, es gracias a él. ¡No, no, no! Que no quiero hablar con vos. ¡Terrible y tenaz!”.

Julián volvió a defender sus comentarios y actitud ante la muerte: “Sí, pero no está y cómo hago para invitarlo, si no se puede”. Aunque los demás presentadores entendieron el contexto, Violeta no y siguió con su molestia: “No importa, usted haga visaje y hace el video, porque él sigue presente en nuestros corazones”.

Pero Julián Román no solo dejó de hacer comentarios pesados, sino que siguió y aumentó con una supuesta anécdota que habría pasado, ante los mensajes que muchos escribieron al conocerse la muerte de Edgardo Román:

“Imagínate que cuando mi papá se murió, una gente empezó a ponerle unas cartas divinas en Facebook, larguísimas. Y yo les escribía: ‘Ya no te va a leer’”.

De nuevo hubo risas en el estudio, incluido del mismo hijo del actor fallecido, pero Bergonzi siguió sin ver la gracia en lo que estaba diciendo el invitado al programa del Canal RCN y dijo: “¿Usted por qué es así?”, a lo que el actor contestó con sinceridad y haciendo una reflexión cruda: “Es verdad, ¿por qué no se lo escribieron antes?”.

La conversación se centró en este tema, la presentadora interrogó a Julián Román: “¿Qué le dice la gente cuando usted les dice que no los va a leer?”, y él respondió: “Se quedaban callados o se ponían un poquito bravos”. Pareciera que a la presentadora no le gustó esa historia y manifestó: “Mucha gente escribe a los muertos, para desahogarse”, pero el actor insistió: “Pero te tengo una noticia, no te van a leer [risas]”.

“¿Por qué estamos haciendo esos chistes tan horribles?”, dijo la presentadora que nació en el exterior e intervino Andrés López para defender lo que estaba diciendo el invitado al programa: “Los videos están buenísimos. Si la obra está buena, los videos están casi tan buenos como la obra. Son muy divertidos”.

La historia de Julián Román y el mensaje que le iba a mandar a su papá

La entrevista siguió y Julián Román contó una historia que le pasó un par de meses después de la muerte de su padre y que tomó con humor: “Tenía un casting y todos los castings se los mandaba a él para que me ayudara y se lo estaba mandando en el celular y fue como –Ah, no. No va a leer [risas]–”. De nuevo, Violeta Bergonzi quiso mostrar su inconformidad, ahora por la anécdota que contó el actor, ya en una actitud más que insistente:

“No, no. No haga esos chistes tan horribles. No, Julián, deje de ser así… Ya sabemos que no te lee, pero hay muchas personas que les escriben a los muertos o van al cementerio y les hablan, ponen una velita o hacen una oración. ¿No hay ningún tipo de comunicación con tu papá?”.

Y con la seriedad que le estaban pidiendo, Julián Román habló de su forma de homenajear al recordado Edgardo Román y sus enseñanzas: “Yo lo honro y soy un tipo lleno de rituales en el teatro, eso lo aprendí de él y le digo: ‘Te estoy honrando, esto lo estoy haciendo por ti’. Y es la forma de honrarlo, disfrutando lo que hago”.