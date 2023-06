Julián Román estuvo como invitado en el pódcast ‘Por la ventana’, del comediante Camilo Díaz, y allí tocó un tema sensible y que ha provocado un sinfín de inquietudes entre los televidentes: el sindicato de actores.

Y es que el artista que interpretó a Leo Reyes en la novela ‘Los reyes’ fue uno de los que lideró la iniciativa hace 7 años, a tal punto que lograron la Ley del actor, la cual, según él, les permitió tener un reconocimiento ante las productoras como trabajadores.

“Pertenezco al sindicato. Antes, sin el sindicato, grabábamos domingos, festivos y no nos pagaban bien. Con el sindicato se lograron otras jornadas, se negocian los festivos. Los domingos ya no se trabajan”, indicó en un principio el actor.

Julián Román dice si lo vetaron por armar sindicato de actores

Fue en este espacio que uno de los comediantes que hace parte del pódcast le preguntó a Román si en algún momento las productoras se molestaron por haber armado el sindicato de actores, pues cabe recordar que hubo una época en la que los ciudadanos pensaron que lo habían vetado de los canales tradicionales como Caracol TV y Canal RCN.

“Al principio, hubo miedo porque acá en Colombia al hablar de sindicato la gente piensa que uno es de izquierda, que van a quemar el canal, pero en este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto”, precisó.

Y agregó: “Yo no he parado de camellar. Las producciones que he hecho se han visto en los canales de acá“.

Finalmente, Román comentó que el sindicato nació hace siete años cuando conformaron la Sociedad de Gestión, la cual comenzó exigiendo un beneficio económico por cada vez que un actor apareciera en televisión.

“[El sindicato] nace cuando hicimos la sociedad de gestión, le llega a uno plata por la emisión de un producto, por ejemplo, 600.000 pesos por la repetición de una serie. Ya llevamos 7 años con el sindicato, tenemos acuerdos con los canales y logramos la Ley del actor“, concluyó.